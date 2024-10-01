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若因提案或法律就增加預算 卓榮泰：會膨脹到不可控

中央社／ 台北1日電

藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，退回明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰今天說，「如果一個提案或法律就增加預算的話，以後沒有辦法編預算，預算會膨脹到無法控制」。

立法院新會期9月20日開議，藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，當天就將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，9月24日也以席次優勢，在立法院程序委員會擋下總預算案。為化解僵局，卓榮泰和立法院長韓國瑜會面後，韓國瑜透過幕僚提出餐敘邀請。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委邱鎮軍表示，聽說4日要喝溫暖的咖啡，希望咖啡能融化卓榮泰的心，了解立法院立場。卓榮泰答詢時回應，「上週五咖啡很溫暖，已經喝過了，本週五希望有更溫暖的大火鍋」。

邱鎮軍指出，民進黨網軍一直散播假消息，說總預算案因被退回福利沒了、津貼領不到，但一般性的支出是不受影響。卓榮泰則說，對他而言，明年預算到現在為止是空的，因為還沒付委，但新增事項、計畫完全停擺，重點在於新增預算，預算是整體的，希望立院能實質審查。

邱鎮軍以小時候寫作業寫錯了，老師叫你回去改也很正常比喻，認為現在政院就是沒有依法編列預算。卓榮泰回應，預算編列有一定程序，行政院負責制定、編列預算，立法院負責審議，制定過程中，行政院有整體考量。

卓榮泰進一步強調，「如果一個提案或法律就增加預算的話，那以後沒有辦法編預算，以後預算會膨脹到無法控制」。邱鎮軍說，立法院不會無限上綱，行政院如果編不出來也要主動溝通，且這筆預算才增加新台幣20幾億元，「這會影響嗎？」

卓榮泰表示，這不是錢多錢少的問題，且補償金從3萬元一下增加為6萬元，比例上是100%增加，以前未曾有過這樣狀況，況且這應該是由行政機關推動。

卓榮泰 立法院 邱鎮軍

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