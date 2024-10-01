總預算案藍白暫開綠燈 立院程委會送4日院會處理

中央政府明年度總預算在上周二的立院程序委員會遭藍白立委聯手擋下，不過，在立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰會面，拋出吃和解飯的想法後，藍白立委今未在程委會中擋下總預算，讓總預算案送至4日院會處理。

藍白立委9月20日在立法院會將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，9月24日再次以席次優勢，以9票對7票，1票棄權，在立院程序委員會成功封殺總預算案排入27日院會議程，民進黨無奈之下，僅能在表決時舉牌抗議藍白杯葛。民眾黨團今天在程序委員會再提案，退回中央政府總預算案，最終通過民進黨團提案，交由4日院會處理。

過程當中，藍綠立委都舉出手板互批。民進黨立委高舉「全台防颱防災，不要擋治水預算」、國民黨立委則舉出「行政院重編總預算案，捍衛農民、原住民公道」、「豢養側翼網軍，退回重編」。

民進黨立委莊瑞雄表示，民眾黨就算現在全黨低氣壓，但把總預算案退回，非常不足取。現在颱風南部再放颱風假，謎難度總預算就有159億元治水預算；有關護理人員人力問題，提升待遇的預算也編進去了，結果現在也被藍白擋掉。

莊瑞雄指出，在野黨若覺得預算不合理，應該到委員會好好審議，而非在程序委員會就擋下，這叫洩恨。沒有道理。國民黨立委王鴻薇表示，行政院趕快重編預算，才是根本之道。

立院人士表示，朝野黨團同立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰4日將餐敘共商總預算，屆時才會是解套時機點，在此之前預算僵局局面難解，是可預期結果。