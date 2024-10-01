獨尊閩南語為台語遭質疑 李遠怪早期獨尊華語

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院備詢，國民黨立委邱鎮軍質疑閩南語被獨尊為台語，卻排除掉客語，文化部長李遠表示，閩南語正在消滅中，原因是來自早期獨尊華語。

邱鎮軍說，對於內閣支持客家人權益跟文化保存是目標非常感動，但他質疑為何把閩南語改成台語，客語是不是台灣語言？卓榮泰表示，這個都是國家語言，就用國家語言來認定通用語言，包括手語都是。

李遠說，有規定早期大家獨尊華語，把其他語言消滅，把要被消滅的語言保存，才會有這個法（指「國家語言發展法」）。

邱鎮軍質疑，閩南語會被消滅？李遠回應，會講閩南語的不多，的確在消滅中，想把台灣語言變成國家語言，對於客語、原民語，有專設委員會，語言會有爭辯，都來自於早期獨尊華語並定義成國語，其他語言慢慢消失。

邱鎮軍說，看到國家語言發展報告網站標注行政院各機關優先使用台灣客語、台灣台語、台灣手語等，不希望語言有政治力介入。李遠說，會公平對待所有語言。

邱鎮軍提及北客家、南客家的部分，就客委會副主委仍懸缺質詢，卓榮泰表示，客委會主委古秀妃是南部，希望在北部找一位熟悉地方、熟悉文化又熟悉公共體制的。邱說，希望趕快找一位副主委出來，多一個溝通管道。卓揆表示，會趕快找優秀人選出任副主委。