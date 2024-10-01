賴清德組建40萬「民力」 蔣萬安：民眾期待區域和平穩定

總統賴清德日前主持「全社會防衛韌性委員會」，會中確定將透過訓練和演練，目標組建達40萬人的「可恃民力」。北市長蔣萬安今被問是否北市有要配合準備？蔣說，大部分民眾對這項計畫還是有疑慮或不清楚，政府應更詳盡清楚說明。

「全社會防衛韌性委員會」日前拍板組建人數達40萬人的「可恃民力」，引發外界質疑是否是要訓練40萬「民兵」？蔣萬安今天上午到聯合醫院仁愛院區視察流感新冠疫苗施打狀況，對問及此事看法，蔣說，民眾期待是區域的和平和穩定，特別在兩岸關係越緊張，其實越需要透過溝通、交流來緩和緊張的情勢。

蔣萬安說，所以據他了解，絕大部分的民眾目前對於這項計劃，還是有疑慮或不清楚，政府其實應該要做更詳盡、清楚地說明。