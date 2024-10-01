憲法判決廢死合憲 藍委盼法務部執行

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「台灣有8成民意反廢死，既然大法官認為死刑合憲，法務部應儘速執行死刑！」藍委羅智強1日質疑，大法官「有條件合憲」的判決等同實質廢死，與民意做對；藍委牛煦庭也拿出20幾位立委的連署書，呼籲法務部儘速專案報告何時執行死刑？若總統賴清德任內未執行死刑，人民對司法的信任恐蕩然無存。

28位立委連署

國民黨1日召開「死刑合憲，實質廢死？請問法務部37名定讞死囚何時執行？」記者會，羅智強與牛煦庭開場就拿出丁學忠、王鴻薇、吳宗憲、李彥秀、林沛祥、林倩綺、林德福、邱鎮軍、洪孟楷、徐巧芯、涂權吉、翁曉玲、馬文君、高金素梅、張智倫、張嘉郡、陳玉珍、游灝與黃建賓等28位立委的連署書，要求法務部儘速執行死刑。

羅智強說，大法官本次死刑憲法判決雖是「有條件合憲」，但卻加上了一堆門檻，例如需要「情節最嚴重」、「程序符合最嚴密正當法律程序要求」等，形同「實質廢死」，法務部如果要破除外界認為「實質廢死」的觀感，應該儘速排定專案報告，到立法院說明是否執行死刑，或是有其他條件？

對司法信任漸惡化

「台灣民眾對司法的信任已蕩然無存！」牛煦庭不滿指出，目前大法官都是前總統蔡英文時期，民進黨挾國會多數通過，是否只是實現黨意的工具？他強調，立委是經過民意的考驗，在立法與民意之間需要有平衡，司法不只伸張公平正義，還關乎社會秩序的安定與信任，若死刑遲遲未執行，真能為被害人主持正義嗎？

他痛批說，民進黨過去雖高喊司法改革，但民眾對司法的信心卻是愈來愈倒退，民進黨執政內包括殺嬰、割喉與毒駕撞警等案件層出不窮，還有警方因此殉職，大法官雖然說死刑合憲，卻又加了一堆條件，試圖兩面討好選民，但最終死刑執行的成果如何，民眾都會看在眼裡，盼法務部儘速執行死刑。

考慮公投反制

被問到如何反制大法官的釋憲，羅智強說，包括公投等方式都在積極研議，避免大法官跳過民意，法務部過去的立場也是希望死刑存廢由立法決定，大法官目前的判決恐侵犯法院的裁量權、法務部依法執行死刑權與立法權，未來會強力宣傳主張，讓執政黨面對民意。

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