楊瓊瓔促舊山線復駛經3任交長 陳世凱承諾再勘

行政院長卓榮泰今率官員到立法院備詢，國民黨立委楊瓊瓔質詢說，台中舊山線鐵道復駛她推動多年，歷經交通部部長林佳龍、王國材、李孟諺3任、至今第4任交通部長陳世凱都說要做，卻停滯至今，新上任的交通部長陳世凱答詢表示，他願意陪委員再去現場場勘，一起努力促成。

楊瓊瓔也對台中捷運藍線進度提出質詢表示，捷運藍線地方期待10多年，她和相關部會會勘、追案開會多次，現在工程會主委陳金德已當面承諾她，1615億多元經費中，由工程會審查的基本設計經費1441億元，會在10月底前審查通過，行政院也應加快相關進度。

陳世凱答詢表示，藍線捷運在細部規劃當中，中央也有撥款，現也進行土地購置，會按照規劃繼續推動。

楊瓊瓔表示，台中舊山線鐵道以舊泰安鐵道文化園區、大安溪鐵橋、8號隧道與新泰安車站為核心，搭配遊程與運具串聯苗栗到后里的觀光景點，讓苗栗的鐵道自行車延長到台中后里，活化後預估每年至少可吸引13萬人次遊客，帶動3億元觀光產值。

她說2019年時任交通部長的林佳龍公開承諾，復駛經費15億元全由中央負擔，至今只聞樓梯響，後來接任的王國材部長及今年7月卸任交通部長李孟諺也都承諾支持舊山線鐵道自行車延駛舊泰安車站的9.14億元經費，她希望行政院儘速執行「不要再拖了」。

行政院長卓榮泰答詢表示，地方有好的觀光產業，會有整體規劃及推動過程，會請交通部長規劃，深入了解。陳世凱答詢時說，他有去那邊騎過腳踏車，風景真的很好看，願意陪委員再去看去現勘，大家一起來努力。