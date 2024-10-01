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趙少康公布民調數字 罷團：是否反映真實民意打上問號

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，中廣民調問題設計有明顯瑕疵，是否反映真實民意要打上問號。聯合報系資料照片
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，中廣民調問題設計有明顯瑕疵，是否反映真實民意要打上問號。聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，中廣前董事長趙少康今公布民調數字，指45.15%受訪者不同意罷免，高於同意罷免22.32%。發動罷免團體表示，民調問題設計有明顯瑕疵，是否反映真實民意要打上問號。

中廣委託蓋洛普在9月27日至29日進行民調，成功完成電訪有效樣本數1079份，在95%信賴水準，抽樣誤差為±2.98%。

趙少康說，22.32%的受訪者同意罷免謝國樑，基隆市符合投票資格選民共30萬7913人，等於將近有7萬人將投下罷免票，相當於2024年民進黨基隆市長候選人得票數。

趙少康說，雖然不同意罷免的人占45.15%，多於同意，且好像差很多。大家現在擔心颱風來了，謝國樑每天忙於災情，投票率仍是大家擔心的事。民進黨企圖從罷樑找到破口達成骨牌效應，選民應該用選票否決這場邪惡罷免。

發動連署罷免謝國樑的「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，這份民調的問題設計有明顯瑕疵，第1題就刻意斷章取義，扭曲東岸商場仍有幾件官司尚未判決的事實，尤其是最嚴重的強盜案。

李晏蓉表示，再從「政黨傾向」一題可以得知，調查對象多為偏向國民黨的人群，綜合以上兩點，可見問卷效力與可信度令人懷疑，是否可反映真實民意，需要打上一個問號。

罷免 謝國樑

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