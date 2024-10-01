美180億軍援我未發感謝新聞稿 外交部回應

美國白宮29日晚間二度宣布，美國總統拜登動用總統提撥授權軍援台灣5.67億美元（約新台幣180億元）的防衛物資與服務，及軍事訓練和教育，然而消息傳回台灣，總統府，和外交部卻表現反常，未在第一時間表達感謝。對此，外交部指出，對美國落實台灣安全承諾，一直表示感謝。

美國國會議員於2023財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多10億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。拜登自去年7月宣布軍援台灣3.45億美元規模的物資和訓練之後，29日晚間再度宣布動用總統提撥授權軍援台灣5.67億美元。

總統府，和外交部按往例都會在第一時間發布新聞稿，公開表達感謝，然而包括總統府，和外交部，昨在消息傳回台灣後，始終沒有做出正式回應。經媒體詢問後，總統府發言人郭雅慧才在昨日晚間表示，「感謝美方長久以來對於我國國防安全的持續支持，我國也將持續強化自我防衛能力，並善盡國際社會成員責任，貢獻區域的安全與穩定。」

然而，截至今日上午，總統府，和外交部皆未發布正式新聞稿，相當反常，被外界質疑有「慢半拍」之嫌。外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健則說，外交部對於美國政府持續依據台灣關係法，與六項保證，落實對台灣的安全承諾，是一直表示感謝，總統府昨日晚間也對美國的支持發表聲明，並沒有所謂「沒有回應」的情況。