影／趙少康公布罷樑民調 不同意45.15%同意22.32%

媒體人趙少康今天在郝龍斌、賴士葆、王鴻薇陪同下，發布最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，另有19.68％不去投票、12.85％不知道或拒答；另謝國樑上任至今的施政表現，有50.6％滿意、32.38％不滿意、17.03％不知道或拒答。

趙少康表示民進黨選舉選輸，應該4年後再選，結果新市長上任1年多就搞罷免，讓謝國樑光是應付罷免就疲於應付，這也是民進黨的策略；而民進黨就是想以罷免謝國樑做為破口，達到再罷免國民黨立委的骨牌效應，這是一個沒有正當性的邪惡罷免。趙少康分析從民調可見，不少民眾大多認為罷免是民進黨的操作，民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇、監委趙永清一個一個去，說民進黨沒在後面撐腰，誰會相信。趙少康批評林右昌應該好好管民進黨的事情，像是賴清德下令綠委要全勤出席，結果只有21個綠委出席，林右昌應該管這個才對，去基隆攪和什麼？根本沒有任何基隆的民意。 媒體人趙少康（左起）今天在郝龍斌、丁庭宇等人陪同下，發布最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，趙少康指控，民進黨選舉選輸，應該4年後再選，結果新市長上任1年多就搞罷免，讓謝國樑光是應付罷免就疲於應付，這也是民進黨的策略。記者林俊良／攝影 趙少康指控，民進黨選舉選輸，應該4年後再選，結果新市長上任1年多就搞罷免，讓謝國樑光是應付罷免就疲於應付罷免，這也是民進黨的策略；而民進黨就是想以罷免謝國樑做為破口，達到再罷免國民黨立委的骨牌效應，這是一個沒有正當性的邪惡罷免。記者林俊良／攝影 媒體人趙少康（右三）今天在郝龍斌、賴士葆、王鴻薇陪同下，發布最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，趙分析從民調可見，不少民眾大多認為罷免是民進黨的操作，民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇、監委趙永清一個一個去，說民進黨沒在後面撐腰，誰會相信。記者林俊良／攝影