快訊

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

山陀兒詭「C轉」 他憶起賽洛馬重創老家：山坡地崩毀流失、菜園全被埋

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

影／趙少康公布罷樑民調 不同意45.15%同意22.32%

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，另有19.68％不去投票、12.85％不知道或拒答；另謝國樑上任至今的施政表現，有50.6％滿意、32.38％不滿意、17.03％不知道或拒答。記者林俊良／攝影
最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，另有19.68％不去投票、12.85％不知道或拒答；另謝國樑上任至今的施政表現，有50.6％滿意、32.38％不滿意、17.03％不知道或拒答。記者林俊良／攝影

媒體人趙少康今天在郝龍斌、賴士葆、王鴻薇陪同下，發布最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，另有19.68％不去投票、12.85％不知道或拒答；另謝國樑上任至今的施政表現，有50.6％滿意、32.38％不滿意、17.03％不知道或拒答。

趙少康表示民進黨選舉選輸，應該4年後再選，結果新市長上任1年多就搞罷免，讓謝國樑光是應付罷免就疲於應付，這也是民進黨的策略；而民進黨就是想以罷免謝國樑做為破口，達到再罷免國民黨立委的骨牌效應，這是一個沒有正當性的邪惡罷免。趙少康分析從民調可見，不少民眾大多認為罷免是民進黨的操作，民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇、監委趙永清一個一個去，說民進黨沒在後面撐腰，誰會相信。趙少康批評林右昌應該好好管民進黨的事情，像是賴清德下令綠委要全勤出席，結果只有21個綠委出席，林右昌應該管這個才對，去基隆攪和什麼？根本沒有任何基隆的民意。

媒體人趙少康（左起）今天在郝龍斌、丁庭宇等人陪同下，發布最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，趙少康指控，民進黨選舉選輸，應該4年後再選，結果新市長上任1年多就搞罷免，讓謝國樑光是應付罷免就疲於應付，這也是民進黨的策略。記者林俊良／攝影
媒體人趙少康（左起）今天在郝龍斌、丁庭宇等人陪同下，發布最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，趙少康指控，民進黨選舉選輸，應該4年後再選，結果新市長上任1年多就搞罷免，讓謝國樑光是應付罷免就疲於應付，這也是民進黨的策略。記者林俊良／攝影
趙少康指控，民進黨選舉選輸，應該4年後再選，結果新市長上任1年多就搞罷免，讓謝國樑光是應付罷免就疲於應付罷免，這也是民進黨的策略；而民進黨就是想以罷免謝國樑做為破口，達到再罷免國民黨立委的骨牌效應，這是一個沒有正當性的邪惡罷免。記者林俊良／攝影
趙少康指控，民進黨選舉選輸，應該4年後再選，結果新市長上任1年多就搞罷免，讓謝國樑光是應付罷免就疲於應付罷免，這也是民進黨的策略；而民進黨就是想以罷免謝國樑做為破口，達到再罷免國民黨立委的骨牌效應，這是一個沒有正當性的邪惡罷免。記者林俊良／攝影
媒體人趙少康（右三）今天在郝龍斌、賴士葆、王鴻薇陪同下，發布最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，趙分析從民調可見，不少民眾大多認為罷免是民進黨的操作，民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇、監委趙永清一個一個去，說民進黨沒在後面撐腰，誰會相信。記者林俊良／攝影
媒體人趙少康（右三）今天在郝龍斌、賴士葆、王鴻薇陪同下，發布最新基隆市長謝國樑罷免選舉的民調，結果顯示，同意罷免支持度為22.32％、不同意罷免支持度為45.15％，趙分析從民調可見，不少民眾大多認為罷免是民進黨的操作，民進黨秘書長林右昌、中選會主委李進勇、監委趙永清一個一個去，說民進黨沒在後面撐腰，誰會相信。記者林俊良／攝影

民進黨 罷免 謝國樑

延伸閱讀

罷樑民調／四成五基隆人不同意 謝國樑施政滿意破五成

縣市長施政滿意度調查遭指5連敗 謝國樑：專心防災

賴清德動怒立威？趙少康：喝斥將官只凸顯其心虛

林右昌颱風來臨提罷免 羅智強：可以放過基隆市民嗎？

相關新聞

罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

基隆市長謝國樑罷免案倒數計時，成敗牽動前市長、民進黨秘書長林右昌下一步；林右昌被黨內視為新北市長可能人選，罷樑成敗更影響...

罷樑民調／四成五基隆人不同意 謝國樑施政滿意破五成

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。中廣前董事長趙少康今天公布民調，結果顯示，45.15%不同意罷免，22.32%同意...

當年「新郎不是我」心結難解 朱立倫連任黨主席埋變數

國民黨主席明年改選，黨內看好台中市長盧秀燕角逐黨魁，立法院前院長王金平多次赴台中與盧秀燕互動，王系人馬、國民黨前秘書長李乾龍也跟進勸進。在各方人馬積極串連下，反現任黨主席朱立倫的基層勢力蠢蠢欲動，引黨內側目。而當年「新郎不是我」的真實戲碼，種下朱王心結，迄今難化解，更成阻礙黨主席朱立倫連任的大石頭。...

總預算案藍白暫開綠燈 立院程委會送4日院會處理

中央政府明年度總預算在上周二的立院程序委員會遭藍白立委聯手擋下，不過，在立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰會面，拋出吃和解飯...

罷樑親上火線 林右昌公親變事主是被什麼逼急了？

基隆市長謝國樑罷免案投票倒數計時，基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌動作愈來愈大，近日連發千字文談罷樑，與先前和罷樑團體切割的態度大不同。綜合主客觀情勢，林右昌轉趨積極主要有兩大原因…

憲法判決廢死合憲 藍委盼法務部執行

「台灣有8成民意反廢死，既然大法官認為死刑合憲，法務部應儘速執行死刑！」藍委羅智強1日質疑，大法官「有條件合憲」的判決等同實質廢死，與民意做對；藍委牛煦庭也拿出20幾位立委的連署書，呼籲法務部儘速專案報告何時執行死刑？若總統賴清德任內未執行死刑，人民對司法的信任恐蕩然無存。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。