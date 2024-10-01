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修財劃法提政院版？卓揆：現在無大家能接受的方式

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、財政部長莊翠雲（右）前往立法院備質詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）、財政部長莊翠雲（右）前往立法院備質詢。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今備詢，國民黨立委邱鎮軍財劃法修法，問政院是否有修法草案，卓揆僅稱財劃法為龐大計算工程；財政部長莊翠雲說，應審慎規劃推動，求快會造成更大爭議。雙方冒火藥味，邱鎮軍嗆，乾脆請大法官出來講立院通過的都不算。

邱鎮軍問，就財劃法修法，尊重行政院而也展現善意，行政院能提出財劃法修正案？卓榮泰表示，財劃法是龐大計算工程，財政部8、9月跟地方政府繼續做很多次溝通，現在無法得出大家能夠接受的方式，這是水平分配問題。

莊翠雲表示，財劃法修正涉及到財政資源重分配，對各級政府影響大，除了照顧地方政府需要，中央財政要維持韌性。從民國88年開始，有5次修法草案送立院，沒有修正通過，就是因為沒有共識，分配機制上要充分討論。

邱鎮軍問，這次立院通過財劃法修法，是否遵守？莊翠雲表示，應該審慎規劃推動，如果為了求快貿然通過，會造成更大爭議，未來在公平分配上影響更大，財劃法雖未修正，對地方政府財政挹注成長很多，明年度增加900億，是歷年來最高。

邱鎮軍嗆，「我苗栗就是沒有補到！」莊翠雲說，苗栗也是有。邱說，靠中央給要還到什麼時候，「你們的錢只是建設，苗栗永遠負債。」莊再回，苗栗過往債務有超限，目前在地方政府努力下已經有降低，但財政紀律沒有維持，這部分在一般性補助款，主計總處也給予支持。

卓榮泰說，財劃法雖未修法，中央對地方補助逐年增加，一般補助、統籌分配款都有相當挹注給地方，明年增加相當大，今年也有增加。莊翠雲補充，要有充分討論要有共識，通過才有意義，各地方政府以及部會都有來溝通，後續對於權重還有調整係數要做精緻規劃。

邱鎮軍表示，不是一定要照立院版本，行政院把立場講出來，但一定要願意退，不能說不談。卓榮泰回，這不是中央退的問題，是中央、地方一起進步的問題，中央會用更多資源挹注地方，不是用人口作為唯一標準，這是複雜財政資源分配計算工程。

邱鎮軍嗆，立院通過的都不承認，乾脆請大法官出來講立院通過的都不算。卓榮泰表示，希望立法行政兩院互動平實，希望按照各種法律進行，院際分立要遵守。

修法 財劃法 邱鎮軍

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