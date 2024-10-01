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超思進口蛋爭議 卓榮泰：若有違法絕對嚴辦

中央社／ 台北1日電

檢調偵辦超思與亮采進口雞蛋案，業者遭疑「一人分飾三角」。行政院長卓榮泰今天說，檢調調查當中，調查清楚，有任何違法失職，絕對嚴辦。

檢調偵辦超思與亮采進口雞蛋案，9月24日約談畜產會、農業部公務員及超思與亮采公司人員；超思負責人秦語喬以新台幣200萬元交保，並限制出境、出海。

媒體報導，秦語喬的女兒吳諭非「一人分飾三角」，自稱是日方伊勢食品代理商、公司代表和國內貿易進口商，找秦語喬成立超思，遠端「一條龍」主導進口蛋作業。

立法院會今天進行對卓榮泰施政報告質詢，部會首長列席。國民黨立委楊瓊瓔質詢超思案是否符合圖利相關的法律要件，法務部長鄭銘謙回應，超思案現由台北地檢署偵辦中，有沒有相關犯行，台北地檢署檢察官會妥為調查。

卓榮泰表示，現在檢調在調查當中，調查清楚，有任何違法失職，絕對嚴辦，但是要調查清楚。

農業部長陳駿季說，之前在整個採購過程中，已經做行政調查；行政調查有關貿易的部分，是主動移請檢調調查。

卓榮泰 超思 農業部

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