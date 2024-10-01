韓國瑜揪朝野吃和解飯 卓榮泰點菜：想吃溫暖大火鍋

行政院長卓榮泰27日為明年度中央政府總預算於立院退回，與立法院長韓國瑜會面數十分鐘，卓揆稱與韓喝過「溫暖的咖啡」。卓揆今日面對國民黨立委質詢時，表示希望本周五能有「溫暖大火鍋」。

卓榮泰與韓國瑜溝通喝溫暖咖啡，韓給予正面回應，表示本周五可找藍、綠、白黨團三長吃「和解飯」。國民黨立委邱鎮軍今日質詢時，向卓榮泰表示，「本周五要喝溫暖咖啡，希望融化你的心，不要點到冰的，喝熱一點。」卓揆說，上周五喝過咖啡，希望本周五有溫暖大火鍋。

邱鎮軍提到在9月20日藍白聯手退回總預算案後，網路上有津貼、補助領不到的假消息散播。卓榮泰表示，網路上是哪部分假消息，明年預算就是空的，因為還沒有付委，他也從來沒有這樣表達過，預算是整體，希望實質審查。

邱鎮軍說，這就像小學寫作業，寫錯了老師叫學生回去改也很正常，不能說寫錯了，沒有依法編列預算，「跟你講了，你跟我說是老師不對。」卓榮泰表示，預算編列有一定程序， 行政院負責編列，立法院負責審議，行政院有整體考量，如果一個提案或法案就要能夠增加預算，那以後沒法編預算，因為會膨脹到無法控制。

邱鎮軍表示，立法院不會無限上綱，行政院是編列預算單位，國會是審預算的單位，若立的法如果會造成國家財政無法編列，是否要主動溝通？卓榮泰回應，希望不要朝那個方向發展，結果會變成跟原意不一樣，變成現在此例一開，原民禁伐補償從3萬一下子增加為6萬，比例上是100%增加，未曾有一項是這樣的。

邱鎮軍追問原民禁伐補償預算編列問題，原民會副主委谷縱．喀勒芳安 （Qucung Qalavangan）說，主計總處有函釋，民國105年時，有關於禁伐補償，由公務預算和原民發展基金對半，公務預算編列28億，這部分會合法合理來做，行政機關就是依法處理政務。

邱鎮軍問不足的部分怎麼辦，谷縱．喀勒芳安說，基金的有相關預算，不是挪用，基金管理辦法支出工作項目就包含禁伐補償，公務預算28億，基金可以支應20億。