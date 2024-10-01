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指責將軍未起立迎接 羅智強：盼賴清德加強情緒控管

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
據傳賴清德總統邀請新晉將領茶敘，當場指責將領未起立。國民黨立委羅智強認為，賴清德大可事後與國防部溝通，首長、將軍是國家棟樑，並非奴才，盼賴清德加強情緒控管。圖／聯合報系資料照
據傳賴清德總統邀請新晉將領茶敘，當場指責將領未起立。國民黨立委羅智強認為，賴清德大可事後與國防部溝通，首長、將軍是國家棟樑，並非奴才，盼賴清德加強情緒控管。圖／聯合報系資料照

媒體報導，賴清德總統邀請新晉將領茶敘，當場指責將領未起立，有失軍人禮儀。國民黨立委羅智強指出，賴清德大可事後與國防部溝通，首長、將軍是國家棟樑，並非奴才，盼賴清德加強情緒控管。

羅智強說，他待過總統府，總統進場時，大家都會起立迎接，不過此次總統府幕僚說「不用」，要這些軍官怎麼辦？這是陷將官們於不義，也為國防部長顧立雄感到委屈。

羅智強表示，這也考驗著賴清德的情緒管理，總統進場禮儀出現問題，其實無須如此生氣，只要事後告知國防部並相互溝通即可。

羅智強指出，部會首長、將軍不是奴才，總統應該尊重國家棟樑，了解幕僚之間為何發生溝通錯誤的情形，希望賴清德能謹記此事，加強情緒管理能力。

國防部 羅智強 賴清德

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