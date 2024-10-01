罷樑牽動下一步？林右昌急了 連發千字文、喊贏回新北

基隆市長謝國樑罷免案倒數計時，成敗牽動前市長、民進黨秘書長林右昌下一步；林右昌被黨內視為新北市長可能人選，罷樑成敗更影響2026年地方選舉。林右昌近日連發千字文談罷樑，又同框綠委蘇巧慧高喊「贏回新北」，動作愈來愈大，與先前和罷樑團體切割的態度大不同。

林右昌表示，現在離選舉還太遠，且現在擔任民進黨秘書長，想的就是如何擴大民進黨執政的社會支持基礎。民進黨人士表示，民進黨主席賴清德已明令，「冬至還沒到，不要急著搓湯圓」，現階段不適宜談選舉；但以新北市情況來看，可能出戰下屆市長人選已逐漸明朗，就是林右昌與在地立委蘇巧慧兩人。

民進黨人士指出，林右昌過去鮮少經營新北市，雖所屬派系正國會派系在新北有一定實力，但比起蘇巧慧，在地連結不深仍是一大問題，加上賴清德下令現階段不要談選舉，黨秘書長身分不可能踰矩。綜合當前情況，林右昌要加強經營新北市恐時機未到，基隆市長罷免案成了「政治保溫」的最合適戰場。

民進黨黨務人士表示，民進黨有清楚界定，不會直接介入罷樑團體的活動，但針對謝國樑的施政，民進黨黨公職會客觀地陳述，給基隆市民自行判斷，林右昌相關發言，都是在此框架下。

國民黨立委羅智強表示，林右昌最近像抓狂，放著一堆國家大事、政黨要務不管，天天發文，哭天搶地要罷免謝國樑，讓大家搞不清楚林右昌究竟是民進黨的秘書長？還是罷樑團體的發起人？

羅智強質疑，民進黨之前不是還告謝國樑，說民進黨沒有推罷免，謝國樑說民進黨推罷免是抹黑民進黨，怎麼民進黨的秘書長卻跳到最前線搞罷免，民進黨是人格分裂嗎？