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報告：台瓜邦交穩固 但中國金錢攻勢威脅加深

中央社／ 瓜地馬拉市30日專電

國際研究機構與西語媒體「美洲日報」分析，台灣中美洲友邦瓜地馬拉美國關係密切，也多次公開表示與台灣邦交穩固，但預料中國會以強大的經貿實力威脅利誘，甚至提供「額外金援」，打擊台瓜邦交。

國際地緣政治研究機構GIS（Geopolitical IntelligenceServices）發表最新報告，文中指出，美國已經明確表達希望瓜地馬拉，維持和台灣的外交關係，瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）也公開支持台灣。

但儘管阿雷巴洛獲得了58%的選票，但立法機關卻由反對派控制。在「朝小野大」的情況下，政府運作和施政總預算頻頻卡關。

報告中分析，如果阿雷巴洛需要額外的資金挽救施政，以擺脫國會的掣肘，而中國又願意並且輕易地提供這些資金的話，和台灣的邦交勢必受到嚴重衝擊。

此外，中國近年來覬覦中美洲「北三角」國家（宏都拉斯，薩爾瓦多以及瓜地馬拉）的戰略位置，而薩爾瓦多和宏都拉斯，也先後和中國建立外交關係。北京當局可能會提供具有吸引力的整體發展方案，讓瓜地馬拉政府無法拒絕，迫使對台灣邦交轉向。中國金錢加上經貿的攻勢，美國和台灣必須都要有所因應。

而「美洲日報」（Diario Las Americas）則是發表專文，點名中國在中美洲的許多投資和捐贈，其實是一種短期交易和政治利益交換，讓既得利益者的政府高層或是社會精英受惠，並且讓各國政府，向民眾宣傳和中國發展經貿榮景的「幻覺」。

文中指出，從過去到現在的實際情況來看，只有中國得到了巨大的經濟利益，失望的卻是中美洲國家，哥斯大黎加就是一個例子。哥國在2011年與中國簽訂自由貿易協定後，哥斯大黎加對中國的貿易逆差越來越大，經濟指標更為惡化。

文章中也警告，如果這些國家只是短視近利，也不考慮自身國家的真正利益，和中國發展關係最後只會「適得其反」。

瓜地馬拉 美國

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