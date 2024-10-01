影／「有條件合憲」等同實質廢死？羅智強：檢驗標準看何時執行

國民黨立法院黨團今天上午舉行「死刑合憲 實質廢死？ 請問法務部37名定讞死囚何時執行？」記者會，國民黨立法院黨團副書記長羅智強表示，大法官針對死刑做出「有條件合憲」的憲法判決，引起了社會大眾質疑是否「實質廢死」。

羅智強指出行政院長卓榮泰在立法院答詢時說過，「不覺得這樣就等同於實質廢死，還是有在執行死刑；在社會上，經過相關條件之後，有其必要跟空間的時候，還是要執行。」羅智強強調要證明卓榮泰所稱「不等於實質廢死」的說法不是敷衍，只有一個檢驗標準，就是法務部針對已經死刑定讞的37名死囚，會不會、會多快依法執行死刑，國民黨團將要求法務部針對大法官釋憲後，37位死囚聲請非常上訴、以及法務部執行死刑相關要件，進行專案報告。