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全民防衛乾脆全民皆兵？卓揆：沒這樣的環境和必要

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議，目標充實40萬可恃民力，必要時支援軍事勤務，在野立委建議乾脆全民皆兵。行政院長卓榮泰今在立院答詢表示，沒這樣的環境與必要，只是建立安全韌性；內政部次長董建宏說民力主要是協助天災救災。

國民黨立委陳玉珍質詢指出，培訓40萬民力是否足夠？國防部長顧立雄表示，這是根據「民防法」做民力編組訓練，其範圍很大，包括協助、搶救重大災害，協助地方治安，並強調主要在強化韌性，至於夠不夠？卓榮泰說，此數量是基本需求，「希望備而不用」。

陳玉珍表示，如果賴清德真的要全面備戰，不去尋求和平方法，也該讓百姓知道，其實40萬也不夠，不如比照過去金門作法，全民皆兵，不分男女都組民防自衛隊，但卓表示，沒這樣的環境，也沒必要，是要先建立全民防衛韌性，是安全的韌性。

陳玉珍此時質疑「你們沒有打仗的決心」、「你們認為戰爭不會到家門口」，但卓榮泰等官員強調「民兵跟民力是不一樣的」，陳玉珍追問，40萬民力不是為了面對戰爭？董建宏表示，民力主要面對颱風或其他天然災害的協助，要先自救才能他救，「民防法」規定，民間要有自救能力，並共同防衛人民生命財產安全。

陳玉珍追問，地震、颱風有需要民防隊出動？卓榮泰說，國家必須儲備相關人力，並以「養兵千日」比喻，但他強調說，也許永遠用不到。

卓榮泰 民防 陳玉珍

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