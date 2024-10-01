立委籲撥補65歲骨鬆篩檢 邱泰源：納專家會議評估

台灣已邁入高齡社會，骨質疏鬆問題也越來越嚴重。立委建議撥補給65歲長者骨鬆篩檢，或把老人健檢項目納入骨鬆篩檢，衛福部長邱泰源今天回應，納入專家會議評估，希望在1個月內開會，透過醫師專業認定。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢，部會首長列席。國民黨立委楊瓊瓔質詢時，呼籲政府重視高齡長者沉默殺手「骨質疏鬆症」。她指出，根據國健署2017年至2020年「國民營養及康狀況變遷調查」發現，65歲以上民眾的骨質密度，至少有一個部位量測出有骨鬆的比率為14.1%，約每7人就有1人有骨鬆。

對於楊瓊櫻建議撥補給65歲長者骨鬆篩檢，或把老人健檢項目納入骨鬆篩檢，邱泰源答覆，他謝謝立委的關心，會納入專家會議評估，希望在1個月內開會，透過醫師專業認定。

卓榮泰也回應，誠如邱泰源所說，希望透過醫師專業認定。卓榮泰表示，如果專業認為對於老人健康的促進絕對需要，再來看財源如何分配。