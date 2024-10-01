謝鋒：中美關係不走回頭路 台灣問題是紅線

中國大陸駐美大使謝鋒30日晚間在使館舉行建國紀念活動時表示，中美關係不能走回頭路，中美應該是夥伴而非敵人，美國將中國大陸定義為競爭對手，只會導致敵意和對抗的惡性循環。

謝鋒表示，「台灣是中美關係的第一條也是最重要的紅線。」

謝鋒表示，嘗試用台灣來圍堵中國大陸，無異於臨淵而行，縱容台獨終將自取滅亡；他說，一個中國原則是兩岸和平的靠山，中美三聯合公報是避免情勢失控的最有效護欄。

謝鋒表示，美國視中國大陸為步步進逼的威脅，是戰略錯誤；貿易戰和科技戰是雙面刃，小院高圍籬只會畫地自限不符合任何人的利益。

拜登政府將中國大陸視為美國最重大的戰略競爭對手，主張透過投資國內實力、結合盟友，來對中國大陸競爭；五角大廈形容中國大陸為步步進逼的威脅；白宮推出小院高圍籬（small yard, high fence）的做法來保護美國的關鍵技術，意即畫下直接關係到美國國安的特定技術範圍，並以出口管制和投資審查等高強度措施，來保護這些技術，其餘部分則可對中國大陸開放。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）在謝鋒之後登台致詞說，這不是反駁謝峰某些觀點的場合，他重申美國依然致力於維持「投資、結盟和競爭」的對中戰略，也致力於負責任管理這項最複雜且最重大的雙邊關係。

康達、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy）連續第二年出席中方使館活動，今年還有人質特使卡斯騰斯（Roger Carstens）及負責毒品管制的白宮資深顧問查斯特（Kemp Chester）等拜登政府代表出席。

美國持續關切，中華人民共和國支持俄羅斯的國防工業基礎和對烏侵略戰爭。