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謝鋒：中美關係不走回頭路 台灣問題是紅線

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，左起）、謝鋒夫人王丹、中國大陸駐美大使謝鋒與美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）合影。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran，左起）、謝鋒夫人王丹、中國大陸駐美大使謝鋒與美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）合影。華盛頓記者張文馨／攝影

中國大陸駐美大使謝鋒30日晚間在使館舉行建國紀念活動時表示，中美關係不能走回頭路，中美應該是夥伴而非敵人，美國將中國大陸定義為競爭對手，只會導致敵意和對抗的惡性循環。

謝鋒表示，「台灣是中美關係的第一條也是最重要的紅線。」

謝鋒表示，嘗試用台灣來圍堵中國大陸，無異於臨淵而行，縱容台獨終將自取滅亡；他說，一個中國原則是兩岸和平的靠山，中美三聯合公報是避免情勢失控的最有效護欄。

謝鋒表示，美國視中國大陸為步步進逼的威脅，是戰略錯誤；貿易戰和科技戰是雙面刃，小院高圍籬只會畫地自限不符合任何人的利益。

拜登政府將中國大陸視為美國最重大的戰略競爭對手，主張透過投資國內實力、結合盟友，來對中國大陸競爭；五角大廈形容中國大陸為步步進逼的威脅；白宮推出小院高圍籬（small yard, high fence）的做法來保護美國的關鍵技術，意即畫下直接關係到美國國安的特定技術範圍，並以出口管制和投資審查等高強度措施，來保護這些技術，其餘部分則可對中國大陸開放。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）在謝鋒之後登台致詞說，這不是反駁謝峰某些觀點的場合，他重申美國依然致力於維持「投資、結盟和競爭」的對中戰略，也致力於負責任管理這項最複雜且最重大的雙邊關係。

康達、白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）和國務院東亞局首席副助卿梅健華（Kim Moy）連續第二年出席中方使館活動，今年還有人質特使卡斯騰斯（Roger Carstens）及負責毒品管制的白宮資深顧問查斯特（Kemp Chester）等拜登政府代表出席。

美國持續關切，中華人民共和國支持俄羅斯的國防工業基礎和對烏侵略戰爭。

謝鋒致詞表示，中國大陸力促烏克蘭危機能和平解決，中方沒對俄烏雙方提供殺傷性武器，並嚴格管控軍民兩用物資；在以巴問題上，中方支持和平與正義，希望推動巴勒斯坦的14派別達成和解。

中國大陸駐美大使謝鋒30日晚間在使館舉行建國紀念活動。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒30日晚間在使館舉行建國紀念活動。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒在使館舉行的建國紀念活動有多位美國政府代表出席。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒在使館舉行的建國紀念活動有多位美國政府代表出席。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒（右）30日晚間在使館舉行建國紀念活動，和美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink，左）互動。華盛頓記者張文馨／攝影
中國大陸駐美大使謝鋒（右）30日晚間在使館舉行建國紀念活動，和美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink，左）互動。華盛頓記者張文馨／攝影

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