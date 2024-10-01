韓國瑜邀朝野黨團吃和解飯 黃國昌：預算還是要重編

立法院新會期開議，中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜邀請行政院長卓榮泰與朝野黨團「吃和解飯」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，違法編列的預算還是要重編，在野黨監督執政黨天經地義，大家各司其職、扮演好各自的角色，因此他不會定位成和解飯。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，黃國昌會後受訪時表示，韓國瑜願意調和鼎鼐，邀請朝野黨團三長與行政部門溝通，溝通的重點還是在行政院，「違法編列的預算還是要重編，我相信應該會是會面的重點，到底有什麼和解、不和解的問題。」

黃國昌強調，在野黨監督執政黨天經地義，行政部門沒有依法編列預算，重新依照法律把預算編好，這也是執政黨應該做的事情，大家各司其職、扮演好各自的角色，做好自己的工作，「我不會把它定位成和解飯。」

不過，傳出有國民黨立委打抱不平，直言溝通是執政黨的責任，賴清德總統甩鍋給韓國瑜，黃國昌則說，「這個評論我覺得非常公允」，溝通本來就是行政部門來找立法院黨團，然而現在他們只願意找韓國瑜，然後把其他在野黨團當空氣，包括司法院正副院長及大法官被提名人，「也沒有人要來黨團拜訪，直接去找韓國瑜啊。」

黃國昌表示，如果賴清德跟卓榮泰執意要把在野黨都當空氣，「我想這是他們自己在打的政治算盤」，作為行政部門沒有依法把預算編好，也沒有誠意要找其他在野黨團溝通，「這樣子蠻橫、霸道的行政團隊，展現在台灣公民社會面前，恐怕不是大家所期待的樣子。」

黃國昌強調，監督行政部門依法行政，這就是在野黨的職責，韓國瑜主動出面邀約餐敘，民眾黨團基於禮數會出席，至於行政院三長要參加，民眾黨團也不排斥，但是重點就不是在吃飯，而是依法行政把預算編好，「我們要求行政部門依照法律，做到他們應該做的事情，這本來就是行政部門的責任，沒有和解不和解的問題。」