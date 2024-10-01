罷樑民調／四成五基隆人不同意 謝國樑施政滿意破五成

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。中廣前董事長趙少康今天公布民調，結果顯示，45.15%不同意罷免，22.32%同意罷免，19.68%表示不會去投票。

針對基隆東岸商場爭議，民調結果顯示，65.75%基隆市民知道地方法院已宣判基隆市政府勝訴，34.2%市民表示不知道。其中，有44.54%市民對市府勝訴結果感到滿意，18.83%不滿意。

民調指出，43.06%認同罷樑是民進黨幕後的政治操作，35.22%表示不同意。另外，50.6%對謝國樑就任至今的施政表現感到滿意，有32.38%則不滿意謝國樑施政表現。

該份民調是中廣委託蓋洛普前首席顧問丁庭宇在9月27日至9月29日進行，調查對象為基隆市20歲以上具投票資格民眾，抽樣方法採住宅電話隨機抽樣與手機後五碼隨機抽樣，成功完成電訪有效樣本數1079份，在95%信賴水準，抽樣誤差為±2.98%。

台北市前市長郝龍斌說，民進黨操作目的是為削弱國民黨席次，裂解藍白合，想透過罷樑熱身準備明年二月罷免部分立委，重回國會過半。如果藍白被裂解，國會失去制衡力量，絕非台灣民主之福。從民調數來看，投票率會高，罷免案大概不會過，但不同意罷免票高於罷免票，仍有很大的政治意義，顯示市民並不認同惡罷。

趙少康表示，有22.32%同意罷免謝國樑，45.15%不同意，不要覺得好像差很多，基隆市符合投票資格選民共30萬7913人，等於將近有7萬人將投下罷免票，相當於民進黨候選人得票數。選舉四年一選，做得好下次繼續投，做不好不投他就是，就任一年就搞罷免，謝國樑光是應付罷免就焦頭爛額、疲於奔命。

趙少康說，雖然不同意罷免多於同意，但大家擔心颱風來，謝國樑每天要忙於災情，投票率仍是大家擔心的。民進黨企圖從罷樑找到破口達成骨牌效應，選民應該用選票否決這場邪惡罷免。

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨秘書長林右昌臉書短短一周就連發三篇罷樑貼文，身為執政黨秘書長，當民眾都在關心颱風來襲、電價上漲的民生問題，是不是想罷免謝國樑想瘋了？說林右昌沒介入罷免誰相信？

王鴻薇表示，民進黨側翼已經完全動起來，面對近期各式民調，不同意罷樑的比例遠高於同意罷免，當年高雄市長韓國瑜罷免案的投票率僅42%，10月13日還是請大家一定要出來投票，不要讓政治操作的惡罷行為再次得逞。

國民黨立委賴士葆說，公理自在人心，滿意度破五成的市長為何被罷免，除了賴清德的政治操作，也是為沒有施政成績轉移焦點。