快訊

颱風天蔬菜被搶光…唯獨1物沒人買！眾人猛點頭：餓死也不吃

真主黨總書記被炸死 竟是因行蹤遭伊朗特工洩漏給以色列

惡劣！女毒蟲加速逃逸害所長殉職 冷血原因曝光：怕沒錢繳罰金

總統對外兩面貌？李艷秋爆賴清德「教師節」驚人發言：恐離獨裁不遠

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。 聯合報系資料照
賴清德總統。 聯合報系資料照

賴清德總統近日遭爆「震怒事件頻傳」，除了先前曾致電喝斥環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳；後又因為將官坐著沒有起身致意，怒批「軍人怎能不知曉禮節」，引發外界熱議。對此，媒體人李艷秋表示，這兩件事，雖都有做了澄清粉飾，但賴對外的「兩張面孔」實在讓她看不下去，若持續下去，恐離「獨裁」只有一步之遙。

李艷秋今（1日）在臉書發文指出，928教師節當天，賴清德參加護理學會慶祝大會，就溫柔和煦的列舉上任後為護理界做的改革，順口向老師說了聲教師節快樂，隨後突然問起現場護理人員，知不知道928這天，是哪個團體的生日？答對可以頒總統獎，現場有人回答「民進黨」，賴清德燦笑如花，接著開心說道：「護理人員為人民健康努力，教師為傳道授業解惑努力，民進黨為台灣主權、還有民主自由人權而奮鬥，我們祝賀民進黨生日快樂」。

李艷秋表示，看到這裡，她硬生生地吞回已到口邊的三字經，「試著徜徉在賴總統調皮又可愛的酒窩中，理解他無時無刻不在計算選票，無時無地不在選舉拉票，以及不論天大地大國大百姓多大，都不及民進黨大的思維」。

李艷秋表示，賴總統有兩張臉，立威或拉攏，對靠他賞位子的官員，他用責罵是最簡單的。而對在野勢力，他有兩把刀，包括：一、司法：從大法官開始全都收入囊中，凡可能影響2028連任的潛在對手，全都用司法清剿，包括鄭文燦、柯文哲等人。

二、罷免：國會少數，總統未過半，如何回到全面執政的盛世，超越蔡英文，是賴清德最在意的事，他的方式不是尋求朝野合作，而是全面發動地方首長和立委罷免，用不斷的政治動員，將國家不穩定的責任轉給在野黨，也為施政沒有進展先找安全閥。

李艷秋也喊話賴清德，「可不可以不要躲在大法官後面，光明磊落的去立院面對民意」，再這樣立威下去，離獨裁恐怕只有一步之遙。

教師節 李艷秋 民進黨 賴清德

延伸閱讀

否認賴總統震怒摔東西 顧立雄：首次辦茶敘沒溝通清楚

邱泰源爆總統致電罵彭啓明 王鴻薇：坐實賴清德是太上閣揆

賴清德致電罵彭啓明 李彥秀：兩部會消極引總統之怒

總統指正將官未起立 學者：小誤會 曝國軍警訊

相關新聞

美麗島民調／賴清德信任度52.5%新低 不滿意38.6%新高

「美麗島電子報」9月30日公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有52.5%民眾信任賴清德、38....

國慶煙火在雲林 韓國瑜新詮釋：把受困的中華民國拉出來

立法院長韓國瑜今天參加雲林縣2024雙十國慶煙火記者會，他強調，今年國慶煙火選擇在雲林施放3大意義，包括將受困的「中華民...

罷樑民調／四成五基隆人不同意 謝國樑施政滿意破五成

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。中廣前董事長趙少康今天公布民調，結果顯示，45.15%不同意罷免，22.32%同意...

罷樑親上火線 林右昌公親變事主是被什麼逼急了？

基隆市長謝國樑罷免案投票倒數計時，基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌動作愈來愈大，近日連發千字文談罷樑，與先前和罷樑團體切割的態度大不同。綜合主客觀情勢，林右昌轉趨積極主要有兩大原因…

客運頻傳撞死人 交部除了喊口號、扣補助還有何新意？

公車撞死東海女大學生、校車撞死女騎士，交通部長陳世凱指示三大措施，看似強勢作為，但這些措施多年前早已推動，該有的口號有了，該有的監督管理也做了，但客運司機肇事、用路人死傷事故頻傳，如此宣示性作為，若不是認為民眾太健忘，就是無法掌握問題的核心，只能任由事故一再發生。

台鐵去年誤點143萬次 交長：將要求像高鐵一樣準確

台鐵誤點頻傳，國民黨立委吳宗憲今天立法院總質詢時指出，去年台鐵一共誤點143萬次，就連他自己的辦公室主任也常因台鐵誤點而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。