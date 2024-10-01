總統對外兩面貌？李艷秋爆賴清德「教師節」驚人發言：恐離獨裁不遠

賴清德總統近日遭爆「震怒事件頻傳」，除了先前曾致電喝斥環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳；後又因為將官坐著沒有起身致意，怒批「軍人怎能不知曉禮節」，引發外界熱議。對此，媒體人李艷秋表示，這兩件事，雖都有做了澄清粉飾，但賴對外的「兩張面孔」實在讓她看不下去，若持續下去，恐離「獨裁」只有一步之遙。

李艷秋今（1日）在臉書發文指出，928教師節當天，賴清德參加護理學會慶祝大會，就溫柔和煦的列舉上任後為護理界做的改革，順口向老師說了聲教師節快樂，隨後突然問起現場護理人員，知不知道928這天，是哪個團體的生日？答對可以頒總統獎，現場有人回答「民進黨」，賴清德燦笑如花，接著開心說道：「護理人員為人民健康努力，教師為傳道授業解惑努力，民進黨為台灣主權、還有民主自由人權而奮鬥，我們祝賀民進黨生日快樂」。

李艷秋表示，看到這裡，她硬生生地吞回已到口邊的三字經，「試著徜徉在賴總統調皮又可愛的酒窩中，理解他無時無刻不在計算選票，無時無地不在選舉拉票，以及不論天大地大國大百姓多大，都不及民進黨大的思維」。

李艷秋表示，賴總統有兩張臉，立威或拉攏，對靠他賞位子的官員，他用責罵是最簡單的。而對在野勢力，他有兩把刀，包括：一、司法：從大法官開始全都收入囊中，凡可能影響2028連任的潛在對手，全都用司法清剿，包括鄭文燦、柯文哲等人。

二、罷免：國會少數，總統未過半，如何回到全面執政的盛世，超越蔡英文，是賴清德最在意的事，他的方式不是尋求朝野合作，而是全面發動地方首長和立委罷免，用不斷的政治動員，將國家不穩定的責任轉給在野黨，也為施政沒有進展先找安全閥。

李艷秋也喊話賴清德，「可不可以不要躲在大法官後面，光明磊落的去立院面對民意」，再這樣立威下去，離獨裁恐怕只有一步之遙。