健保點值目標明年1點0.95元 卓榮泰、邱泰源鬧不同調

國民黨立委楊瓊瓔今質疑明年是否能達到健保點值1點0.95元，行政院長卓榮泰表示，就目前財務來看，明年要達到有實施上的困難，不過衛福部長邱泰源卻當場打臉卓榮泰說，「我們有信心達到0.95元！」

立法院今進行總質詢，楊瓊瓔在質詢時詢問有關明年健保點值是否能編足預算，達到1點0.95元？卓榮泰對此表示，考量今年健保給付已經相當高額，1點1元不可能，今年總額預算已經達到9286億元，要達到1點0.95元，沒有這樣的財務，整個健保會更加困難，所以是循序漸進。

楊瓊瓔則質疑說，邱泰源先前說要達到0.95元只需要700多億元。邱泰源說，明年總額實質已經增加到712億元，也符合達到0.95元的財務狀況。

卓榮泰指出，就目前財務來看，和健保總額給付來看，明年要達到有實施上的困難，並反問說，先前才要求增加健保骨質疏鬆檢查的項目，又要增加檢查，提高我們使用，錢從哪裡來？又要增加點數，這是絕對矛盾的。

邱泰源卻表示，明年有信心達到0.95元。楊瓊瓔立即反問，你們兩個怎麼不同調？邱泰源解釋說，要提升點值還有很多要做的，「是我們醫界要努力的，行政院已經拿出最大力量，醫界也要來配合行政院，我想應該有信心可以達到0.95元。」

卓榮泰說，行政院的目標就是0.95元，但是大家會一直增加支出，如果現在就做保證，照你提議又增加支出，要達到就困難了，呼籲大家要心平氣和，朝目標前進。