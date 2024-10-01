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死刑合憲何時執行？ 在野28位立委連署要法務部「踹共」

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
。國民黨立委羅智強、牛煦庭等28位立委連署，要求法務部在最短的時間內到立法院司法及法制委員會針對大法官釋憲後，台灣是否等同實質廢死，進行專案報告。記者王千豪／攝影
。國民黨立委羅智強、牛煦庭等28位立委連署，要求法務部在最短的時間內到立法院司法及法制委員會針對大法官釋憲後，台灣是否等同實質廢死，進行專案報告。記者王千豪／攝影

憲法法庭針對死刑做出有條件合憲性判決，引發實質廢死質疑。國民黨立委羅智強、牛煦庭等28位立委連署，要求法務部在最短的時間內到立法院司法及法制委員會針對大法官釋憲後，台灣是否等同實質廢死，進行專案報告。

國民黨立委丁學忠、牛煦庭、王鴻薇、吳宗憲及無黨籍立委高金素梅等28位立委連署並發表聲明，呼籲賴清德總統不要躲在大法官的背後，用模稜兩可、模糊敷衍的方式實質廢死。同時要求檢察總長以及法務部用實際行動，證明行政院長卓榮泰所說的「沒有實質廢死」，在最短的時間內到司法法制委員會針對大法官釋憲後，台灣是否等同實質廢死，進行專案報告。

羅智強表示，28位在野黨立委一起發出聯合聲明，叫法務部「踹共」，實質廢死檢驗標準就看賴清德任內會不會執行37位定讞的死刑犯，請法務部說清楚、講明白。

牛煦庭則批評，民進黨過去8年大喊司法改革，結果到現在改革到死刑不執行，人民對司法依然不信任，想要修法卻不敢提，反而透過大法官釋憲變相廢死，司法不是民進黨追求理想的工具，而是人民的公平正義，民進黨利用司法追求個人理想，不惜染指人民的公平正義，不只司法改革沒有進步，還大開倒車。

至於未來是否發起反廢死公投，牛煦庭說，立法院是五個憲政機關最貼近民意的，他們會用盡所有手段要求法務部依法執行，如果民進黨傲慢跋扈，霸凌所謂的八成民意的話，當然公投是讓全台灣人民站出來表達自己心聲的必要手段。

司法改革 廢死 法務部

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