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賴清德受邀拍片卻稱沃草引用 陳玉珍轟內政部次長說謊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統日前在臉書發布民防影片，賴總統表示該影片為與「沃草」合作。國民黨立委陳玉珍今日質詢時，就此事質詢內政部次長董建宏，其回應讓她直呼，根本是在立法院公然說謊。記者屈彥辰／攝影
賴清德總統日前在臉書發布民防影片，賴總統表示該影片為與「沃草」合作。國民黨立委陳玉珍今日質詢時，就此事質詢內政部次長董建宏，其回應讓她直呼，根本是在立法院公然說謊。記者屈彥辰／攝影

賴清德總統日前在臉書發布民防影片，賴總統表示該影片為與「沃草」合作。國民黨立委陳玉珍今日質詢時，就此事質詢內政部次長董建宏，董的一番話讓她直呼，根本是在立法院公然說謊。

賴清德9月25日於臉書發布民防影片，表示他受邀與沃草合作，特別用台語配音，錄製「民防講看覓」系列節目，希望和大家分享，在日常生活中如何準備避難物資、學習急救措施等民防知識。居安思危，有備無患。政府會繼續提升全民的防災意識，並結合各界力量強化災防體系，打造強而有力的韌性社會，讓國家更安全，也讓人民更有信心面對各項災變與挑戰。

陳玉珍於總質詢後向媒體表示，剛剛她在總質詢時，問為何總統和「沃草」合作拍攝民防影片？怎麼可以跟民間組織合作？如果要的話，應該是透過正式管道在總統府拍攝。她問董建宏，怎麼可以幫忙沃草？總統之尊不應該跟特定團體錄，如果要正式宣布，應該是在總統府錄，透過正式管道發布。

陳玉珍提到，董建宏一直講說是在總統府發布，沃草引用。表示董建宏沒有仔細看，賴清德是受邀與沃草合作，錄製系列節目，總統怎會幫忙？這樣非常不妥當。

陳玉珍直批，董建宏根本是公開在立法院說謊。是不知道，還是故意說謊？還跟她爭半天。

影片 民防 陳玉珍

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