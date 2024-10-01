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賴清德傳怒罵將官沒起立 侯漢廷曝心理學4因素：自卑變自大

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統8月首度以三軍統帥身分主持將官晉任勗勉典禮後，國防部舉辦茶會，卻傳出他進入會場後，看到將官仍坐著，於是氣得大罵。 聯合報系資料照
賴清德總統8月首度以三軍統帥身分主持將官晉任勗勉典禮後，國防部舉辦茶會，卻傳出他進入會場後，看到將官仍坐著，於是氣得大罵。 聯合報系資料照

賴清德總統遭爆出席國軍新晉任將官茶敘時，疑因看到將官坐著沒有起身致意，怒批「軍人怎能不知曉禮節」，引發外界熱議。對此，新黨台北市議員侯漢廷指出，賴清德是因為有強烈的不安全感，因此透過某種行為，來彌補自己的一些缺陷，例如自大、傲慢。類似的行為，歷史上也出現過，像是康熙朝的廢太子胤礽，因為無能只好對百官擺架子。

賴清德震怒說延燒，儘管國防部顧立雄強調，總統是三軍統帥，沒有立威的問題，軍人應該有的禮節，總統本來就會提醒，因為首次舉辦相關茶敘，可能沒有溝通得很清楚，絕對沒有所謂的辱罵跟摔東西。但事件仍引發廣大討論。

侯漢廷昨（9月30日）在《大新聞大爆卦》節目提到，從阿德勒的心理學來看，賴清德可能是因為自卑，轉而自大，藉此來彌補身上的缺陷。至於賴清德為何會有不安全感，主要源於四點：一、他只有四成的得票。二、過去被前總統蔡英文跟黨內攻擊，因此產生「你們都對我不起」的想法。三、美國現在沒有力挺他。四、父親早逝，從小孤獨，應該追逐某些東西，並漸漸展現出對權力的慾望。

侯漢廷表示，賴清德當然把蔡英文當作競爭對手，可是他好像怎麼比，都比不上蔡英文的聲望，因此他現在能做的就是集中自己的權力，最後什麼小事都要管，包括「將軍為什麼看到我都不立正敬禮？立委為什麼都不聽我的？我總統捏！」藉此來凸顯自己的存在感跟作用。

不過，對於賴清德震怒說事件，顧立雄今早澄清，因為首次舉辦相關茶敘，事前可能沒有溝通清楚，但絕對沒有所謂的辱罵、摔東西跟立威等事情，「這些講法都很誇張，希望大家不要再以訛傳訛！」

侯漢廷 國防部 蔡英文 賴清德 顧立雄

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