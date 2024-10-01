黃國昌撇「小草傳媒」與民眾黨無關 顏若芳：不要瞎掰

涉及收大陸資金參選立委的民眾黨桃園市黨部前發言人馬治薇，日前被爆料以「小草傳媒」名義進入立法院開直播，民眾黨立院黨團總召黃國昌昨澄清小草傳媒負責人跟民眾黨沒有任何關係，對此，民進黨台北市議員顏若芳公布黃國昌曾幫「小草傳媒」拍推薦影片，批黃「不要瞎掰好嗎」

顏若芳表示，民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇於2024大選期間涉收受陸方資助、洩漏情治人員資料等情事，一審遭判有期徒刑8個月，昨又以「小草傳媒」身分入立院直播，遭疑國安破口，黃國昌卻撇清小草傳媒與民眾黨無關。

顏若芳說，黃國昌搞得好像自己渾然不知「小草傳媒」民眾黨也跟「小草傳媒」無關，但在2024年4月5日，黃國昌曾親自幫小草傳媒拍過推薦影片，難道那麼精明、務實的「國昌老師」會幫來路不明的傳媒拍推薦影片嗎？實在笑死人，不要再瞎掰了啦。

顏若芳指出，民眾黨現任發言人李有宜，更曾擔任「小草傳媒」的主持人，且無論是草傳媒或小草傳媒，頁面中的影片、圖片通篇都是在幫民眾黨輔選、辯護，實在難認與民眾黨沒關係。