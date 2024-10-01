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超思進口蛋一人分飾三角？陳駿季：公司大小無關能力

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
農業部長陳駿季（左）。記者曾學仁／攝影
農業部長陳駿季（左）。記者曾學仁／攝影

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，監察委員葉大華在調查報告指出，超思公司負責人秦語喬的女兒吳諭非「一人分飾三角」，農業部長陳駿季今天表示，公司的大小、規模與能力沒有關係，「一人分飾三角是媒體在說明的，我們沒有從檢調單位得到任何訊息。」

農業部進口雞蛋計畫引發諸多質疑，監察院針對農業部監管失責提出五項糾正，監委在調查報告指出，中央畜產會辦理日本雞蛋進口作業的聯繫窗口為日方代理商吳女士，同時身兼日本公司代表、日方代理商及超思（貿易進口商）等角色，因亮采表明不願再進行後續承接，吳女便請其母親成立超思辦理雞蛋進口作業。

立法院會今天進行施政報告總質詢，陳駿季會前受訪時表示，農業部先前講的超思並非一人公司，主要是公司的大小、規模與能力沒有關係，「一人分飾三角是媒體在說明的，我們並沒有從檢調單位得到任何訊息。」

陳駿季說，有關所謂業者之間的關係，當初在行政調查的報告裡面，因為行政單位沒有辦法做調查，農業部主動移請檢調單位處理，後續就是交由檢調單位查明，包括超思跟來源牧場的關係，目前靜待檢調單位調查。

超思 農業部 雞蛋

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