快訊

山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

獨／Gogoro遭爆用大陸製零件 經部調查結果大逆轉

林佳龍籲挺台參與聯合國體系 菲媒廣泛報導

中央社／ 馬尼拉1日專電

菲律賓主流媒體近來接連刊登外交部部長林佳龍專文，呼籲各界支持台灣參與聯合國體系，獲5篇次刊載，讓菲國讀者正確瞭解聯大第2758號決議案內容。

林佳龍專文題為「將台灣納入聯合國體系方可確保印太地區和平」（To secure peace in the Indo-Pacific,include Taiwan in the UN system），刊載媒體包括「菲律賓星報」（The Philippine Star）、「每日論壇報」（Daily Tribune）等，讀者遍及菲國產官學界、外交圈人士及普羅大眾。

專文提到，近年來，全球領袖已在多個雙邊及多邊場域強調維護台海和平穩定的重要性，聯合國雖瞭解有必要降低區域緊張，但未能採取具體行動應處中華人民共和國造成的挑戰，或將台灣納入聯合國體系。

林佳龍表示，國際社會現已發展出與台灣交往的新做法，並獲得巨大的全球利益，在聯合國體系中必須在中華人民共和國及台灣間選擇的舊思維也成為錯誤的二分法，現在正是聯合國做出改變，重新檢討排除台灣此一不公義政策的正確時機。

他指出，聯合國當前最迫切的工作是必須停止屈從於北京的壓力，以及勿再扭曲聯合國大會於1971年通過的第2758號決議，將它與「一中原則」連結，蠻橫打壓台灣有意義參與聯合國及其專門機構的合法權利。

專文稱，聯大第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，既未提及台灣，亦未敘明台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

林佳龍寫道，過去數10年來，台灣已向合作對象證明自己是負責任且可靠的夥伴，也就落實聯合國永續發展目標做出重要貢獻，接納台灣有意義參與聯合國體系將是聯合國緩和潛在區域危機、維護台海和平穩定及增進全球繁榮的最佳選項。

另一方面，駐菲代表周民淦題為「世界目標與和平：台灣參與」（Global goals and peace: chip in withTaiwan）的投書，最近也獲8家菲律賓主流媒體報導。

周民淦表示，面對中國的認知作戰，如果不即時反駁澄清，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬的客觀現狀將會被徹底改變，中國也將取得對台動武的法理基礎。

投書呼籲聯合國秘書處嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議，以及不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。

2758號決議 林佳龍 聯合國

延伸閱讀

【重磅快評】韓國瑜被「換盧」 民進黨搶菜攤模式再進化

林佳龍：聯合國須重回2758號決議正確詮釋接受台灣

影／出任民主基金會執行長 廖達琪：擦亮民主自由招牌

影／拆彈民主基金會執行長 林佳龍釋善意獲韓國瑜點頭

相關新聞

習近平稱「台灣是中國神聖領土」 邱垂正：台主流民意反對

大陸國家主席習近平昨晚表示，「台灣是中國的神聖領土」，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂活動。陸...

罷樑民調／四成五基隆人不同意 謝國樑施政滿意破五成

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。中廣前董事長趙少康今天公布民調，結果顯示，45.15%不同意罷免，22.32%同意...

避免社宅無地蓋 跨黨立委推修強制納公辦重劃公設

社會住宅興建用地匱乏，民進黨政府2016年承諾8年12萬戶政策跳票。藍白立委與民團認為應推「住宅法」修法，明訂採區段徵收...

健保點值目標明年1點0.95元 卓榮泰、邱泰源鬧不同調

國民黨立委楊瓊瓔今質疑明年是否能達到健保點值1點0.95元，行政院長卓榮泰表示，就目前財務來看，明年要達到有實施上的困難...

死刑合憲何時執行？ 在野28位立委連署要法務部「踹共」

憲法法庭針對死刑做出有條件合憲性判決，引發實質廢死質疑。國民黨立委羅智強、牛煦庭等28位立委連署，要求法務部在最短的時間...

朝野將溝通總預算 吳思瑤：帶誠意來 沒解決不了的問題

為解決中央總預算卡關問題，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜居中協調，將在4日邀朝野黨團餐敘溝通。民進黨立院黨團案市長吳思瑤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。