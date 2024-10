林佳龍籲挺台參與聯合國體系 菲媒廣泛報導

菲律賓主流媒體近來接連刊登外交部部長林佳龍專文,呼籲各界支持台灣參與聯合國體系,獲5篇次刊載,讓菲國讀者正確瞭解聯大第2758號決議案內容。

林佳龍專文題為「將台灣納入聯合國體系方可確保印太地區和平」(To secure peace in the Indo-Pacific,include Taiwan in the UN system),刊載媒體包括「菲律賓星報」(The Philippine Star)、「每日論壇報」(Daily Tribune)等,讀者遍及菲國產官學界、外交圈人士及普羅大眾。

專文提到,近年來,全球領袖已在多個雙邊及多邊場域強調維護台海和平穩定的重要性,聯合國雖瞭解有必要降低區域緊張,但未能採取具體行動應處中華人民共和國造成的挑戰,或將台灣納入聯合國體系。

林佳龍表示,國際社會現已發展出與台灣交往的新做法,並獲得巨大的全球利益,在聯合國體系中必須在中華人民共和國及台灣間選擇的舊思維也成為錯誤的二分法,現在正是聯合國做出改變,重新檢討排除台灣此一不公義政策的正確時機。

他指出,聯合國當前最迫切的工作是必須停止屈從於北京的壓力,以及勿再扭曲聯合國大會於1971年通過的第2758號決議,將它與「一中原則」連結,蠻橫打壓台灣有意義參與聯合國及其專門機構的合法權利。

專文稱,聯大第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題,既未提及台灣,亦未敘明台灣是中華人民共和國的一部分,更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

林佳龍寫道,過去數10年來,台灣已向合作對象證明自己是負責任且可靠的夥伴,也就落實聯合國永續發展目標做出重要貢獻,接納台灣有意義參與聯合國體系將是聯合國緩和潛在區域危機、維護台海和平穩定及增進全球繁榮的最佳選項。

另一方面,駐菲代表周民淦題為「世界目標與和平:台灣參與」(Global goals and peace: chip in withTaiwan)的投書,最近也獲8家菲律賓主流媒體報導。

周民淦表示,面對中國的認知作戰,如果不即時反駁澄清,中華民國(台灣)與中華人民共和國互不隸屬的客觀現狀將會被徹底改變,中國也將取得對台動武的法理基礎。

投書呼籲聯合國秘書處嚴守中立,停止錯誤援引聯大第2758號決議,以及不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利。