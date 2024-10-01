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總預算卡關卡公務員加薪？蘇俊榮：大家期待愈早拿愈好

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
明年度中央政府總預算卡關，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨表示，明年軍公教加薪3％編列272億元，總預算沒通過就不能發，希望可以儘速進入審查。蘇俊榮今天表示，大家期望愈早拿到越好。記者王千豪／攝影
明年度中央政府總預算卡關，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨表示，明年軍公教加薪3％編列272億元，總預算沒通過就不能發，希望可以儘速進入審查。蘇俊榮今天表示，大家期望愈早拿到越好。記者王千豪／攝影

明年度中央政府總預算卡關，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨表示，明年軍公教加薪3％編列272億元，總預算沒通過就不能發，希望可以儘速進入審查。蘇俊榮今再喊話立法院，大家期望愈早拿到越好。

蘇俊榮昨在立法院司法及法制委員會備詢時表示，自己擔任公務員30餘年未曾遇過總預算被退回，對其主管業務影響最大的，就是編列272億元的軍公教明年加薪3％，總預算沒通過就不能發，希望可以儘速進入審查。

行政院長卓榮泰今天率部會首長到立法院施政報告並備質詢，蘇俊榮在進入議場前接受媒體聯訪。針對總預算案卡關，蘇俊榮表示，以前都如期，現在沒有過，當然新增加的不能發，可是跟今年一樣數額的明年還是可以發，只是明年增加3％，「這3％大概就要等通過才能再補發的概念」。

有媒體詢問，是否會覺得藍白在為難基層公務員嗎？蘇俊榮表示，每一個人有自己的認知，當然每一個人期望是越早拿到越好，至於其他的解讀，他尊重每一個人。

立法院 行政院 軍公教

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