漲產業電價牽動物價 卓榮泰：經濟部、台電做細部調整

電價費率審議會拍板，民生住宅電價凍漲，產業電價最高調漲14%，引發產業界反彈，行政院長卓榮泰指出，在大類分項上，有些調14％、有得調7％，他已指示經濟部跟台電在尊重審議委員會的前提下再做細部了解，並與產業界溝通。

台電虧損狀況嚴峻，電價費率審議會決議，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%，但用電衰退逾5%及產值（或營業額）衰退15%以上產業凍漲，若為用電衰退逾5%且產值（或營業額）衰退15%內，及用電衰退5%內且產值（或營業額）衰退15%以上產業，減半調幅為7%，新電價10月16日上路。

卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，會前被問到電價審議結果，是否推升通膨壓力，而製造業、旅館、百貨公司等50萬戶產業用電全面調漲14％，日後是否連帶影響物價？他說，相信電價審議委員會委員在過程中經過縝密思考，並多方搜集資料，希望能做出電價調整的最好決定。

卓榮泰說明，先前台電多次在會議提到，電價考慮有幾項因素，首先是反應成本，第二是要照顧民生，第三是穩定物價，另外就是節能減碳，整個審議過程中，也符合幾項原則。

他分析，調整後，就算是調幅比較高的大戶工業用電，電價也比亞洲鄰近相關的國家還低，但也接近台電成本，至於不調整民生用電調整，就是符合照顧民生。至於穩定物價，在一些小商家、市場，電價仍維持原價、不予調整。

他提到，在大類的分項上，有些調14％、有得調7％，容不容許有些細部行業的再行調整，這還是要經濟部跟台電在尊重審議委員會的前提底下，再去做一些細部了解，容許讓他們有幾天的時間去看看，並跟所有產業界溝通說明。

卓榮泰表示，最重要的是，政府會組成節約用電團隊，幫助各個產業實際節約用電，經濟部已配合環境部在積極籌備中。換句話說，一方面，台電調漲大戶用電的電價，但會用政府的量協助產業實際節約用電、降低負擔，但最高目標是全民節約用電，「在大家急需用電，但又必須調整電價的時代，節約用電真的是唯一方法」。