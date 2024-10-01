快訊

想退休到底錢夠不夠？外銀調查報告曝分3種等級來準備

吳慷仁「十一國慶」表態了 6字祝福大陸網友指：沒誠意

聯合報社論／四十萬可恃民力，不能填補國防人力黑洞

漲產業電價牽動物價 卓榮泰：經濟部、台電做細部調整

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）。圖／聯合報系資料照片

電價費率審議會拍板，民生住宅電價凍漲，產業電價最高調漲14%，引發產業界反彈，行政院長卓榮泰指出，在大類分項上，有些調14％、有得調7％，他已指示經濟部跟台電在尊重審議委員會的前提下再做細部了解，並與產業界溝通。

台電虧損狀況嚴峻，電價費率審議會決議，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%，但用電衰退逾5%及產值（或營業額）衰退15%以上產業凍漲，若為用電衰退逾5%且產值（或營業額）衰退15%內，及用電衰退5%內且產值（或營業額）衰退15%以上產業，減半調幅為7%，新電價10月16日上路。

卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，會前被問到電價審議結果，是否推升通膨壓力，而製造業、旅館、百貨公司等50萬戶產業用電全面調漲14％，日後是否連帶影響物價？他說，相信電價審議委員會委員在過程中經過縝密思考，並多方搜集資料，希望能做出電價調整的最好決定。

卓榮泰說明，先前台電多次在會議提到，電價考慮有幾項因素，首先是反應成本，第二是要照顧民生，第三是穩定物價，另外就是節能減碳，整個審議過程中，也符合幾項原則。

他分析，調整後，就算是調幅比較高的大戶工業用電，電價也比亞洲鄰近相關的國家還低，但也接近台電成本，至於不調整民生用電調整，就是符合照顧民生。至於穩定物價，在一些小商家、市場，電價仍維持原價、不予調整。

他提到，在大類的分項上，有些調14％、有得調7％，容不容許有些細部行業的再行調整，這還是要經濟部跟台電在尊重審議委員會的前提底下，再去做一些細部了解，容許讓他們有幾天的時間去看看，並跟所有產業界溝通說明。

卓榮泰表示，最重要的是，政府會組成節約用電團隊，幫助各個產業實際節約用電，經濟部已配合環境部在積極籌備中。換句話說，一方面，台電調漲大戶用電的電價，但會用政府的量協助產業實際節約用電、降低負擔，但最高目標是全民節約用電，「在大家急需用電，但又必須調整電價的時代，節約用電真的是唯一方法」。

台電 電價

延伸閱讀

行政院稱有改建老校舍 羅智強：心虛才列一堆怪項目

國際技能競賽創佳績 卓榮泰允深耕技職教育

朝野對話化解總預算案僵局 綠籲在野黨不預設前提

總預算遭退一周未積極溝通 陳駿季、曾智勇遭批傲慢

相關新聞

電價漲不停 「二大隱憂」恐牽動GDP、CPI

電價又要漲了，而且三年漲四次，經濟部30日召開電價審議委員會，拍板工業用電調漲12.5%。對此，財經學者表示，二大隱憂恐...

產業電價調漲12.5% 民生電價凍漲

電價費率審議會昨天拍板，住宅、量販店、超市與攤販集中市場等民生用電凍漲，產業電價平均漲百分之十二點五，其中半導體及資料中...

觀察站／慷人民之慨 為錯誤能源政策埋單

台電財務拉警報，電價審議會拍板調漲電價不令人意外；針對工業用電開刀、民生用電凍漲，或可降低人民對漲價的反對聲浪，但政府編...

就怕年年皆漲 工商界籲：政府調整能源結構配比

電價審議委員會拍板調漲電價，民生用電凍漲，但產業用電平均漲幅達到百分之十二點五。工商團體表示，調漲電價對企業經營壓力更大...

只漲產業用電 學者示警：推升民眾通膨預期心理

電價審議會決議產業用電平均調漲百分之十二點五，財經學者表示，ＡＩ、半導體等高科技廠商獲利可能被壓縮，對尚未復甦的傳產業者...

60億核三除役經費 藍白揚言刪

台電公司虧損嚴重，電價費率審議會昨決議民生住宅電價凍漲、產業電價調漲百分之十二點五，民眾黨立法院黨團表示，台電營運紊亂失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。