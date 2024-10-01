習近平稱「台灣是中國神聖領土」 邱垂正：台主流民意反對

大陸國家主席習近平昨晚表示，「台灣是中國的神聖領土」，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂活動。陸委會主委邱垂正今天在立法院表示，台灣主流民意反對一中原則和九二共識。

習近平昨晚在中共建政75周年招待會上表示，台灣是「中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水」。要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂活動」。實現「祖國完全統一」，是「大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋」。

邱垂正表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部份，兩岸互不隸屬是台海的現狀，以及客觀事實。邱垂正強調，中共的一個中國原則跟九二共識，台灣主流民意都是反對的，因為在它的定義之下，沒有中華民國生存的空間。