駐教廷使館聯手僑委會拚外交 邀當代樂坊快閃演出

僑委會國慶巡演團「當代樂坊」抵達羅馬，今天參訪駐教廷大使館。駐教廷大使李世明表示，樂團將在2日的使館國慶酒會以快閃方式加場演出，這是使館首度與僑委會合作促進邦交關係，相當少見。

僑務委員會為支援僑界辦理慶祝雙十國慶活動，今年邀請「當代樂坊」以「璀璨台灣耀國慶」為主題打造藝術饗宴，於9月24日至10月22日間赴捷克、義大利、瑞典及南非等國8個城市，舉行11場次巡迴演出。

駐教廷大使館今天中午以義式比薩餐會歡迎團員，並安排團員參訪聖伯多祿大教堂。

李世明致詞時表示，當他聽說僑委會派表演團來羅馬，立刻聯繫僑委會，希望樂團「加場」到駐教廷使館的國慶酒會演出，感謝僑委會立刻同意，「這是我在外交部服務40多年以來第一次，也是駐教廷使館首次，跟僑委會合作促進邦交關係，非常少見。」他希望未來還有更多機會合作。

李世明表示，表演團員的出國經驗應該都很豐富，但到台灣大使館的機會可能不多，台灣民眾比較容易前往的另一個邦交國是帛琉，但駐教廷使館所在的地理位置更顯眼， 民眾從聖伯多祿大教堂一出來，就能看到使館與國旗飄揚，這是很難得經驗。

李世明說，因此駐教廷使館有個「獨特業務」，要經常接待按門鈴上來的台灣民眾，「在這裡常常有機會傾聽海外遊子訴說鄉情，真的有人踏進使館就流淚，非常感動。」

李世明表示，接待絡繹來訪的台灣遊客增加同事很多工作負擔，例如午休時段有人按門鈴，還是要開門接待，「但這是非常快樂感動的負擔，所以從未因此向國內主管單位訴苦，這是外交部海外工作難得與國內民眾緊密連結的機會。」

今年5月卸任陸委會主委的邱太三，此行擔任僑委會國慶巡演團團長，他表示自己的哥哥是職業外交官，跟李世明同期，他過去在政府部門工作，也與外交圈多有互動，深知駐教廷大使館對台灣外交是「重中之重」，使館努力深化台梵在宗教自由、文化等層面交流，表現有目共睹。

邱太三表示，僑委會國慶巡演團在世界各國演出，希望展現台灣多元文化藝術特色，當代樂坊團員都很熱心積極，只要政府有需要做文化交流，大家都樂意參與，演出絕對讓觀眾耳目一新。

表演團在義大利巡演部分，預定2日晚間在羅馬智慧大學（University of Rome La Sapienza）舉行一場正式演出，另將於3日晚間在駐義大利代表處國慶酒會中表演。