【專家之眼】海基會想轉型？不能害人害己

海基會最近動作頻頻，與身為冷「衙門」，但卻預算暴增的矛盾現象有關。簡言之，民進黨執政下，海基會作為政府白手套，多數業務早已停擺，然而，明年度預算卻暴增二成，政府補助更超過四成，創下歷年新高。

這個矛盾自然引起立委注意。為此，已有人在媒體放話，海基會高官也出動辯護。該會匿名官員表示，預算暴增因海基會有「轉型」計畫的企圖心與人事加薪，還坦言，蔡英文政府時代的海基會確實有點擺爛，如果要讓海基會發揮功能，預算增加是必要的。

外界應好奇的是，海基會原功能萎縮情況如何？還要發揮什麼新功能，萎縮業務的預算不能移用嗎？而新功能會不會更惡化該會處境呢？首先看海基會功能萎縮情況。協商、交流和服務是該會三大功能，上述匿名官員啥也沒提，只講蔡時期該會擺爛，已在暗示過去業務無力施展。

綠營執政後，海基會早無協商功能。就拿最近兩岸「協商」：0214金門漁船事件來看，海基會有派人去，卻似乎不是主談角色，中共也沒把它當主角，代表們是以紅十字會名義參與協調。值得一提的是，外界對細節不甚了解，是因陸委會說，協商文本不公開。但這牽涉到兩岸是否對等尊嚴處理事情，如果綠營在野，不會輕易放過政府，立委應該問個清楚。

而交流本該成為現今海基會的主要功能。這可從成立時的海陸大戰談起。當時兩岸剛接觸，政府在思想上還受三不政策影響，李登輝總統雖想藉兩岸交流推動大陸民主改革，並透過兩岸事務性談判，彰顯對等政治實體，但行動卻是派任保守親信在陸委會嚴格管控。

可是海基會基金由政府與民間共同捐助成立。該會高層們認為，以民間團體身分處理兩岸事務，應有較大揮灑空間，而基金既有民間捐助部分，所以受政府委託處理兩岸談判事務，授權之外就不受政府支配。工商業界尤其希望能擴展交流，這就該是海基會有權利自己去做的。從歷屆海基會高層往訪大陸的內容來看，這恐也是他們著力最深的部分。

綠營也不想放棄：前董座鄭文燦曾拋出想採取混團方式，安插海基會人員在學術或民間交流團登陸，試圖為兩岸兩會重啟接觸打開新局。

但到現在仍沒好消息。9月傳大陸學術團來台申請未過順延。秘書長羅文嘉僅表示，「如果只有一種聲音，那會變成唱和或附和，不是有意義的交流。」海基會若有機會赴陸，應不至於講這種酸言酸語。

但這卻是近期該會預算「亮點」之一。近期公布明年度預算書中，揭露該會擬派員赴陸相關人數經費，約為381萬元、48人次。所列工作內容雖然洋洋灑灑，遺憾的是，112年度海基會就有編大陸旅費，但完全沒有去大陸出差過。

最後就只剩服務功能了。因有部分在台執行，業務還能推展，但牽涉對岸協助合作議題，還是很難表現。且看服務台商的〈海基會協處台商經貿糾紛案件處理統計表〉，馬政府上任前，一年最多接案291件，馬執政後案件立刻暴增近兩倍，等馬卸任的105年，協處案件隨即跌回292件。綜觀蔡執政八年，沒有突破過105年數量。賴執政的6月到8月，僅有52件。

猜測海基會可以拿來說嘴的，是為台商舉辦活動。例如「2024大陸台商秋節座談聯誼活動」，首邀大陸與亞洲台商相聚、介紹東協四國投資環境，也請產官單位宣講，讓大陸台商可以全球布局。但根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，該會「設立目的為處理臺灣地區與大陸地區人民往來有關事務」，上述新推介活動，恐怕不符法律規定之該會設立目的，也撈過其他單位的界了。

接下來待解的疑問是，海基會還能發揮什麼新功能？會不會更惡化該會處境呢？目前披露的轉型更像是讓海基會自廢武功。且看羅最近解說陸委會捐助款增加的關鍵，以及預算實際增加原因。他稱前者是海基會接受陸委會委託執行國家政策事務，這些費用本應來自政府預算，不是每年向民間募款；再者，海基會業務事涉兩岸，倘若捐款者有目的欲影響政策，「我們如何自處」，並指出「我覺得應以健康態度看待海基會財務結構，應該逐年調降海基會對外募款額度」。

後者則是明年度預算一半為人事費，另一半主要用在擴大辦理台商子女夏、冬令營，以及增加對中國大陸政經社會情勢掌握與識讀，取得的資訊也將會和政府相關部門與社會各界共享，強化國人對兩岸處境與中國現況的了解。

羅的解釋，讓人懷疑他故意混淆視聽。對岸就是不想跟賴政府牽扯太多，才波及海基會，海基會卻欲增加政府捐助，這種主動脫去白手套的行為，似要製造出政府對政府接觸的印象，中共是否願意接受呢？該會原業務恐怕還會進一步萎縮。

而除了好奇最近政府一直宣傳大陸台商越來越少情況下，還要擴大辦理台商子女夏、冬令營的奇怪邏輯外，還該注意到之前該會重新開始辦理的夏令營裡，領導特別介紹過的課程，包括認識南島文化起源等內容，以及最近想增加對中國大陸情勢掌握與識讀。把這些訊息聯繫起來，海基會想轉型的，恐怕只有認知戰側翼了。而該會既不能去大陸，對掌握大陸情勢的第一手資料，只能是從台商台胞下手。這種轉型，恐怕還會害到與該會接觸的人。海基會真要這樣搞嗎？為今之計，反該淡化該會與領導的政治性，或許還能保留海基會功能的一線生機。