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桃機自駕接駁包商糾紛 工程會徹查「渣男廠商」

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導

桃機第3航廈旅客運輸系統工程，成運汽車得標半年就與分包商理立公司鬧糾紛。國家門面工程出包，工程會主委陳金德昨指示將徹查；針對立委魯明哲指理立有如「渣男廠商」，接連無實績又得標，陳說，將建立廠商履歷。

本報日前報導，去年12月25日「台灣桃園國際機場第3航站區旅客運輸系統工程」決標，成運汽車製造公司以17億4540萬元得標，勝過另外兩家勤崴國際科技、華電聯網公司，卻得標不到半年就欲更換分包商，成運、理立糾紛鬧上檯面。

魯明哲指出，理立爭議爆不停，卻能不斷承攬標案，吹噓在美國佛州有自駕系統實績，外交部、運安會調查竟是「查無此事」， 卻拿下台鐵局「多元通訊架構之行控4.0系統」，被運安會主委打臉「根本不能用」。

陳金德說，工程會將要求桃機公司說明，也將建立廠商履歷，供機關評選參考。

桃機 陳金德

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