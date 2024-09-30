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NGO青年領袖來台培訓 外交部：分享台灣經驗

中央社／ 台北30日電

「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」今天舉行開幕活動，外交部政務次長田中光表示，歡迎來自14國的15名NGO青年領袖，盼藉由瞭解台灣社會的蓬勃動能及人民的良善力量，與台灣建立緊密聯結，返國後將台灣經驗分享給母國。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長田中光今天出席由台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）舉辦的「非政府組織國際種子專業人才培訓計畫」開幕活動，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）應邀出席致詞，多位參與本計畫的台灣NGO也到場參與。

田中光致詞時表示，歡迎來自14國、15名青年領袖來台參訓，此刻正逢颱風來襲，而去年首批來台參加培訓的學員曾遇到強烈地震，大家都是經歷台灣氣候變化的朋友。

田中光指出，NGO青年領袖可瞭解台灣社會的蓬勃動能及人民的良善力量，並藉此與台灣建立緊密聯結，不僅看到台灣民主自由及經濟繁榮，也見證台灣在人道救援工作的努力，回國後擔任台灣的良善大使（Ambassador of goodwill），將台灣經驗分享給母國。

田中光回憶說，他2014年擔任駐印度代表主持國慶酒會時，得知中央社記者正專訪當年的諾貝爾和平獎得主、印度兒童權利維護人士沙提雅提（KailashSatyarthi），於是力邀沙提雅提訪台分享相關經驗。

田中光指出，沙提雅提長期致力反對童工剝削且曾拯救當地超過8萬名孩童，並與台灣NGO伊甸基金會及台灣微客公益行動協會在孩童權利及救援童工等議題合作，這是台灣NGO參與國際援助的實例。

田中光也說，台灣在COVID-19疫情期間，捐贈多國數百萬個醫療口罩；土耳其及日本遭受強烈地震，台灣政府及NGO於第一時間趕赴現場救援及捐款；當台灣遭受地震，這些國家也立即施以援手，這是一個善的循環。

地震 外交部 青年

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