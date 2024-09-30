去超市都要管！蕭美琴談上任心得 爭取國際支持台灣是挑戰

新政府520上任至今4個多月，副總統蕭美琴今天在民進黨「老闆叫我開直播」節目談到上任心得，她說，在複雜國際環境中，如何持續讓台灣壯大、建構實力、發揮台灣影響力、爭取更多國際友人支持，這是其中一項大挑戰。

蕭副總統晚間在民進黨直播節目與民進黨發言人吳崢、總統府發言人李問同台。

被詢及身為國家級領導人，壓力是否很大，蕭副總統說，「會！」台灣人民用選票賦予承擔責任，一定會有壓力。

她說，過去習慣自由自在生活，現在管制比較多，即便是去超市，一定要從長計議且勞師動眾，做很多規劃，幾週前她終於第一次有機會去超市走一圈，「去超市是爭取很久，真的是吵架吵出來」。

副總統提到，就任前她就說要去慢跑，現在還沒有規劃出來，只能在家原地跑步。

她說，工作上變得兩難，一方面想跟社會多接觸、多了解社會，但另一方面到哪裡都是勞師動眾、要安檢，對參加活動的人有時是困擾；一直在兩難中掙扎，希望找到平衡點，既不能跟社會脫節，也不能給大家帶來困擾。

副總統說，除了適應之外，她也花了很多時間去學習，畢竟先前在花蓮待了10年，又派到美國，跟西部人的生活有點脫節，現在重要責任是多認識台灣、多了解台灣，了解台灣的好，也了解台灣的問題；學習過程也讓她對台灣的生命力更有信心，雖然頗具挑戰，但也是相當溫暖的過程。

蕭副總統提到，台灣數十年來都不是順風狀態，需要在逆境中找到機會，凸顯台灣的重要性、台灣值得信任，讓全世界願意與台灣交朋友、貿易、全球擴張布局。

另外，總統府日前召開「全社會防衛韌性委員會」，被批評這是要全民皆兵。

副總統說，「很多災難不是我們去找的，它會自動找上我們」，例如美國有911事件、波士頓馬拉松遇到恐攻，台灣前幾年發生氣爆，也發生過地震，對生命財產造成一定程度影響。

她說，大家也看到俄羅斯侵犯烏克蘭，當有人在威脅時，不保護自己，才是不負責任的心態，「有人每天叫囂威脅恐嚇我們，我們當然也要去尋求支援、尋求可以保護自己的工具」，所以，防衛是要避免台灣受到傷害，因為大家愛這片土地，不能讓其他地方所發生的衝突悲劇發生在這片土地上，更需要防衛自己。