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宮廟放軍火是認知作戰？ 徐巧芯秀公文打臉劉世芳

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今天出示國防部公文，證實政府確曾考慮將軍火存放於宮廟等地。圖／徐巧芯辦公室提供
國民黨立委徐巧芯今天出示國防部公文，證實政府確曾考慮將軍火存放於宮廟等地。圖／徐巧芯辦公室提供

總統府上周召開全社會防衛韌性委員會，針對是否調查宮廟等處儲備戰備物資，內政部劉世芳表示，這是典型認知作戰、假訊息，宮廟「不會放軍火」。國民黨立委徐巧芯今天出示國防部公文，證實政府確曾考慮將軍火存放於宮廟等地。

立法院內政委員會今天審查「都市更新條例」第65條文修正草案，劉世芳列席備詢。

徐巧芯質詢時秀出國防部傳給各宮廟、公司或機關代表的「彈藥預屯點支援協定書」公文，證實政府確實曾考慮將軍火存放於宮廟等地。媒體也曾披露彈藥屯宮廟相關新聞及公文，證明此事並非假議題，更非認知作戰。

徐巧芯表示，內政部可能不知情，但不代表政府機關並未進行相關操作。民防、戰時期間，國防部與內政部是協力的，陸軍單位發的公函，內政部如果認為不妥適，也必須和相關單位溝通。劉世芳答詢表示，未來有這樣的狀況，會來跟國防部溝通。

國民黨立委王鴻薇質詢時表示，希望內政部承諾，宗教組織只會存放醫療、糧食性物資，不會放任何軍火、彈藥，不要造成民心不穩。

劉世芳表示，災害救助是內政部目前最大的功能與任務，後續一定有收容、安置、撤離部分。在內政部的任務，就是維持收容、安置、撤離功能，如果是開放空間，所用的其他法源基礎，並不在內政部的管轄範圍；但王鴻薇所說的，內政部「從善如流」。

內政部 劉世芳 國防部

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