繞全台灣才能回家 黃建賓：東部人痛苦 交通部有看到？
山陀兒颱風來勢洶洶，東部交通再次受阻。國民黨台東立委黃建賓今表示，繞行快整座台灣，才有辦法回到台東，「東部人有家歸不得的痛苦，交通部高官感受到了嗎？」
花蓮鐵公路再度因土石流中斷，使得東部交通再次受阻，就連南迴鐵路也停駛，黃建賓在臉書發文抒發東部人苦苦等待一條安全回家路的心聲，引起許多網友回響。
黃建賓指出，今天在結束內政委員會會議後，立刻搭乘最近航班，準備從台北回到台東，沒想到雖然飛機順利起飛，卻因風雨勢無法順利降落，經過近兩個小時的空中折返，再次返回原點。當下他也立刻決定，搭乘高鐵再次從西部南下，接著乘車從南迴公路回到台東。
黃建賓感嘆地說，「即便一來一往，繞行了將近整座台灣的距離，但這就是許多台東人的心情寫照：風雨兼程也要回家，回到台東，守護家園」，然而他心中也不斷思考，東部人的辛苦，政府究竟何時才看得見？交通部一篇一篇的新聞稿，不斷寫著高官又去哪裡視察，歌功頌德的背後，是否真正體驗過，東部人有家歸不得的痛苦？
黃建賓表示，東部人期盼的是，發生緊急狀況時，政府不要總是等到民眾塞爆機場，或是在火車站苦苦等候，才開始協調加開鐵路及航班班次，並且早日落實花東鐵路全面雙軌、電氣化，提升穩定的運輸量能，對於台北至台東機票的昂貴票價，也應該給予在地居民更多補助，落實交通平權。「一條安全的回家路，政府只顧喊得輕鬆，似乎忘了，東部人依然在等待」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言