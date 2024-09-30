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繞全台灣才能回家 黃建賓：東部人痛苦 交通部有看到？

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委黃建賓感嘆東部人回家相當辛苦，質疑交通部是否有看到民眾的痛苦？圖／截自黃建賓臉書
國民黨立委黃建賓感嘆東部人回家相當辛苦，質疑交通部是否有看到民眾的痛苦？圖／截自黃建賓臉書

山陀兒颱風來勢洶洶，東部交通再次受阻。國民黨台東立委黃建賓今表示，繞行快整座台灣，才有辦法回到台東，「東部人有家歸不得的痛苦，交通部高官感受到了嗎？」

花蓮鐵公路再度因土石流中斷，使得東部交通再次受阻，就連南迴鐵路也停駛，黃建賓在臉書發文抒發東部人苦苦等待一條安全回家路的心聲，引起許多網友回響。

黃建賓指出，今天在結束內政委員會會議後，立刻搭乘最近航班，準備從台北回到台東，沒想到雖然飛機順利起飛，卻因風雨勢無法順利降落，經過近兩個小時的空中折返，再次返回原點。當下他也立刻決定，搭乘高鐵再次從西部南下，接著乘車從南迴公路回到台東。

黃建賓感嘆地說，「即便一來一往，繞行了將近整座台灣的距離，但這就是許多台東人的心情寫照：風雨兼程也要回家，回到台東，守護家園」，然而他心中也不斷思考，東部人的辛苦，政府究竟何時才看得見？交通部一篇一篇的新聞稿，不斷寫著高官又去哪裡視察，歌功頌德的背後，是否真正體驗過，東部人有家歸不得的痛苦？

黃建賓表示，東部人期盼的是，發生緊急狀況時，政府不要總是等到民眾塞爆機場，或是在火車站苦苦等候，才開始協調加開鐵路及航班班次，並且早日落實花東鐵路全面雙軌、電氣化，提升穩定的運輸量能，對於台北至台東機票的昂貴票價，也應該給予在地居民更多補助，落實交通平權。「一條安全的回家路，政府只顧喊得輕鬆，似乎忘了，東部人依然在等待」。

黃建賓在臉書貼出回台東車票。圖／截自黃建賓臉書
黃建賓在臉書貼出回台東車票。圖／截自黃建賓臉書

交通部 台東 黃建賓

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