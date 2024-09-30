繞全台灣才能回家 黃建賓：東部人痛苦 交通部有看到？

山陀兒颱風來勢洶洶，東部交通再次受阻。國民黨台東立委黃建賓今表示，繞行快整座台灣，才有辦法回到台東，「東部人有家歸不得的痛苦，交通部高官感受到了嗎？」

花蓮鐵公路再度因土石流中斷，使得東部交通再次受阻，就連南迴鐵路也停駛，黃建賓在臉書發文抒發東部人苦苦等待一條安全回家路的心聲，引起許多網友回響。

黃建賓指出，今天在結束內政委員會會議後，立刻搭乘最近航班，準備從台北回到台東，沒想到雖然飛機順利起飛，卻因風雨勢無法順利降落，經過近兩個小時的空中折返，再次返回原點。當下他也立刻決定，搭乘高鐵再次從西部南下，接著乘車從南迴公路回到台東。

黃建賓感嘆地說，「即便一來一往，繞行了將近整座台灣的距離，但這就是許多台東人的心情寫照：風雨兼程也要回家，回到台東，守護家園」，然而他心中也不斷思考，東部人的辛苦，政府究竟何時才看得見？交通部一篇一篇的新聞稿，不斷寫著高官又去哪裡視察，歌功頌德的背後，是否真正體驗過，東部人有家歸不得的痛苦？