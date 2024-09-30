民眾黨團：電價審議會漲幅打9折 政府只會挖人民血汗錢

台電公司虧損狀況嚴峻，電價費率審議會今天決議，民生住宅電價凍漲，產業電價調漲12.5%，民眾黨立法院黨團表示，相比先前釋出的調漲14%方案相比，此結果僅以打九折計算，台電營運紊亂失靈，政府能源政策不明，民進黨捅出的國家級財務黑洞，不應該強迫人民埋單。

民眾黨團晚間發布聲明，台電公司虧損已經超過4000億元，然而自2022年迄今，經濟部與能源署分別在前瞻基礎建設計畫特別預算、民國112年及113年公務預算與疫後特別預算，累計挹注台電高達3000億元，本會期還要追加千億預算撥補台電。

聲明指出，光靠政府巨額補助，已難挽救台電雪崩式下墜的頹勢，為了供養「非核家園」的神主牌，民進黨政府不惜捨棄核能，急著以再生能源取而代之，未能兼顧能源供應的穩定性與成本控管，導致台電虧損逐年攀升，土地等固定資產亦未有活化，民國114年的債務利息高達321億元，創下歷年新高。

聲明表示，經濟部與台電向工業大戶伸手，決定再度調漲工業用電，漲幅高達12.5%，相比先前釋出調漲14%的方案相比，此結果僅以打九折計算，電價審議委員會討論過程並未直播，再加上計算公式不明，雖然攸關民生消費的產業凍漲，但是仍然影響數十萬產業用電戶，難以避免民生物價連動，減損內需消費動能。

聲明指出，如果以台電的財務結構觀察，本次調漲也只能填補150億元進帳，「連台電一年要付的利息一半都不到，根本是杯水車薪。」

聲明表示，台電營運紊亂失靈，政府能源政策不明，如今只剩1001招撥補、漲價、挖人民血汗錢，民眾黨團要求經濟部正視能源政策整體問題，能源是科學問題、不能只講意識形態，民進黨必須以多元能源配置，強化國家能源與經濟韌性，確實活化台電資產，阻止台電繼續崩壞，確保台灣企業競爭力與人民權益。

民眾黨立委張啓楷說，短短1年內第2次漲電價，勢必衝擊民生、物價與產業發展，「別睜眼說瞎話不影響民生」，未來將會砍掉撥補台電的1000億元預算，自己也要求切實檢討錯誤的能源政策、政府提出降低發電購電計劃，務必從根本解決問題。