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民眾黨智庫孫鳳群列京華城案貪汙被告 北檢複訊4小時請回

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
北檢偵辦京華城案，今約談民眾黨智庫成員孫鳳群，歷經4小時複訊後請回。記者蔣永佑／攝影
北檢偵辦京華城案，今約談民眾黨智庫成員孫鳳群，歷經4小時複訊後請回。記者蔣永佑／攝影

台北地檢署上周指揮廉政署，針對京華城案發動29路大搜索，約談被告及證人共16人，今再約談一名上周未到案的民眾黨智庫孫鳳群。孫女以貪汙行收賄被告身分，上午先接受廉政署訊問後，下午移送北檢複訊，歷經4小時訊問後請回。

據了解，隸屬於民眾黨「台灣新故鄉智庫協會」的孫鳳群，曾為高中老師、新北市教育產業公會副理事長、台北市學校教育產業工會顧問及府會聯絡人，專長領域為教改、軍公教年金改革和勞保基金等。

上周檢廉發動29路大搜索，訊後將柯文哲大帳房李文宗和北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎聲押禁見獲准。其餘被告京華城監察人張志澄250萬元交保、威京集團法務經理陳俊源150萬元交保；前主播、沈春池文教基金會前秘書長童中白與威京集團財務人員黃淑雯、時任京華租賃負責人洪秀鳳、監察人范雅琪、劉芷安、陳秀桃則獲請回。

廉政署

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