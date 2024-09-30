產業用電將漲12.5% 民眾黨團：民進黨捅出國家級財務黑洞

電價費率審議會今天決議，民生住宅電價凍漲，產業電價調漲12.5%。民眾黨團說，電價審議委員會討論過程未直播，計算公式不明，難以避免民生物價連動，要求經濟部正視能源政策整體問題。

台電虧損狀況嚴峻，電價費率審議會今天決議，民生住宅電價凍漲，產業電價調漲12.5%，但用電衰退逾5%及產值（或營業額）衰退15%以上產業凍漲，新電價將在10月16日上路。

台灣民眾黨立法院黨團晚間透過新聞稿表示，台電虧損已超過新台幣4000億元，從民國111年至今，經濟部與能源署分別在「前瞻基礎建設計畫特別預算」、112年及113年公務預算與「疫後特別預算」，累計挹注台電達3000億元，這會期還要追加千億預算撥補台電。

民眾黨團說，光靠政府補助已難挽救台電頹勢，為供養民進黨「非核家園」神主牌，政府不惜捨棄被國際視為乾淨實惠的核能，急於以再生能源取而代之，卻未能兼顧能源供應的穩定性與成本控管，致使台電虧損逐年攀升，土地等固定資產未有活化，台電114年債務利息就高達321億元，創歷年新高。

民眾黨團表示，經濟部與台電再向工業大戶伸手，決定再度調漲工業用電，漲幅達12.5%，這結果與台電先前釋出調漲14%的方案相比，僅只打9折計算；且電價審議委員會討論過程並未直播，計算公式不明，影響數十萬產業用電戶，難以避免民生物價連動，減損內需消費動能。

民眾黨團說，觀察台電財務結構，這次調漲也只能填補台電150億元進帳，連台電1年要支付的利息一半都不到，根本是杯水車薪。

民眾黨團表示，台電營運紊亂失靈，政府能源政策不明，如今只剩1001招：撥補、漲價、挖人民血汗錢，民眾黨團要求經濟部正視台灣能源政策整體問題，能源是科學問題、不能只講意識形態。

民眾黨團說，民進黨必須以多元能源配置，強化國家能源與經濟韌性，確實活化台電資產，才能阻止台電繼續崩壞，確保台灣企業競爭力與人民權益，民進黨捅出的國家級財務黑洞，不該強迫人民買單。