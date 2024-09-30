大林電廠防爆管線疑助燃 勞動部：尚待精確比對

高雄大林電廠遭立委質疑防爆電氣管配件不防爆，勞動部職安署今天回應，目前僅完成簡易樣品初篩查驗及測試，後續尚待拆取實體樣品完成精確比對，若違規最高可處200萬罰鍰。

台灣民眾黨立法院團今天說，大林電廠花費近新台幣80億元更新設備，結果要求防爆的不僅不防爆，恐怕還助燃，罔顧職安、公共安全。台電表示，尚未收到職安署正式檢驗報告，一旦收到、確定檢驗不合格，一定會要求廠商更換成符合規範的設備，再依照採購合約處分。

勞動部職業安全衛生署下午發布新聞稿提出3點說明，強調大林電廠電氣管配件檢測結果尚待進一步比對查驗。

職安署指出，與高雄市勞工局勞動檢查處對大林電廠防爆電氣管配件進行查驗，因須配合現場運轉使用狀態，目前僅完成簡易樣品初篩查驗及測試，後續尚待拆取實體樣品進行精確比對，查驗結果如有發現違反職業安全衛生法第7條規定，可處20萬至200萬元罰鍰。

職安署說明，每年度均依職安法規定，要求勞檢機構對公告列入應符合安全標準及完成檢測驗證產品，進行抽驗及市場查驗，確認登錄具防爆性能或構造管配件應依法符合安全標準及張貼TS安全標示，如發現不符規定者將依法處理並通知改善，以確保事業單位工作者安全。

職安署強調，仍將持續依職安法推動相關產品抽驗及市場查驗，以確實監督公告列入應符合安全標準及完成檢測驗證產品符合標準，如發現及查證確有不法，將依法處理。