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健保點值未編預算提高至0.95元 藍營：賴政府就是在騙

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團指出，立院上會期做成主決議，要求中央在明年度編列700億元預算，將現行健保點值提高到1點換0.95元，結果衛福部未如實編列，國民黨團要求衛福部於未來提出具體方案。記者張睿廷／攝影
國民黨立法院黨團指出，立院上會期做成主決議，要求中央在明年度編列700億元預算，將現行健保點值提高到1點換0.95元，結果衛福部未如實編列，國民黨團要求衛福部於未來提出具體方案。記者張睿廷／攝影

藍白聯手退回114年度中央政府總預算案。國民黨立法院黨團指出，立院上會期做成主決議，將現行健保點值提高到1點換0.95元，這也是總統賴清德的競選承諾，結果衛福部未如實編列，國民黨團批賴政府翻臉比翻書快，就是在騙。

國民黨團今開記者會，譴責行政院、衛福部竟無視立法院的主決議，未編列健保平均點值0.95相關預算。國民黨團書記長林思銘表示，賴清德在2023年競選總統大選期間公開承諾，健保平均點值要從0.9元朝著1點1元邁進，讓醫護對健保改革充滿期待，但是，賴總統就職僅4個多月，政府卻對此競選支票態度轉變迅速，選前說一套，選後就變調。翻臉比翻書還快，請問賴政府，這不是芭樂票，什麼才是芭樂票？要求衛福部接下來在預算編列上作出明確的具體方案。

國民黨立委楊瓊瓔表示，請醫界朋友看清楚，政府是如何對健保改革視若無睹，在現在總額上限制下的健保點值，早就面臨健保點值過低問題，讓醫療現場衍生包括限縮看診、部分藥品限縮給付、發展自費項目、非醫療本業以外收益（美食街、停車場）、擴大藥價差等現象，甚至最糟的是讓醫護長期血汗，導致人力流失，衝擊醫療體系。國民黨立委王育敏表示，民進黨政府選前大聲承諾未來會將健保點值提升到1點1元，結果是健保點值0.95元的預算未編，還發動網軍側翼抹黑國民黨立委。

國民黨立委蘇清泉表示，立法院做出的主決議要求行政部門，在明年6月30日之前，必須達到1點0.95元，衛福部長邱泰源在進行溝通過程中坦承，公務預算300多億元，其中含撥補國民年金130多億元，根本沒有預算可達成0.95元。

國民黨立委陳菁徽表示，賴清德總統上周敲鑼打鼓成立「全社會防衛韌性委員會」，其中有一項為醫療和維生物資項目，但目前台灣醫護的處境，狠狠打臉賴清德，沒有基礎的醫護和醫療物資，這是個打假球的委員會。現在護理缺失率從2019年的4.5%飆升至2023年的9.05%，沒有護理人員的病床，誰來照顧？國民黨立委張嘉郡表示，現在到意願有病床需求的民眾，往往得到醫院的回覆是沒有病床，實際上各級醫院都有病床，但缺少醫護人員。

國民黨團副書記長廖偉翔表示，光就健保點值0.95元不願編列相關預算，可以看到民進黨政府就是騙、壞、邪魔歪道，根本就是打臉賴清德總統自己說過的所謂「健康台灣」口號。台灣一年流失近5000名醫護人員，造成醫療體系莫大的壓力，呼籲賴政府依照主決議編足健保點值預算。

健保點值 國民黨 賴清德

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