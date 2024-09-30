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健保點值未滿0.95元 國民黨盼編列預算

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨團書記長林思銘（右）表示，立法院上個月期就通過主決議，要求衛福部在2025年6月以前平均點值要達到0.95元，這個缺口大約是700億元以上，但是翻開明年的總預算，完全沒有看到衛福部編列相關預算。聯合報記者邱德祥／攝影
國民黨團書記長林思銘（右）表示，立法院上個月期就通過主決議，要求衛福部在2025年6月以前平均點值要達到0.95元，這個缺口大約是700億元以上，但是翻開明年的總預算，完全沒有看到衛福部編列相關預算。聯合報記者邱德祥／攝影

健保點值不足，難改善醫療職場困境，盼政府編列預算，確保每點0.95元！」國民黨書記長林思銘30日不滿指出，行政院、衛福部竟無視立法院做出的主決議，未編列健保平均點值0.95元之相關預算，藍委楊瓊瓔、蘇清泉等人紛呼籲補足預算，否則難解限縮看診、醫療人力吃緊等問題。

點值低影響醫療品質

林思銘表示，立法院在9月20日總預算案與前瞻建設等案件退回程序委員會，主因在於中央政府總預算未將原住民禁伐補償、健保點值、農糧收購的相關預算編足。其中，已經在上個會期做成主決議，要求衛福部在114年度編列700億元預算，將現行健保點值提高到1點換0.95元，結果衛福部並未如實編列。

楊瓊瓔不滿指出，在現在總額限制下的健保點值，早就面臨健保點值過低問題，讓醫療現場衍生包括限縮看診、部分藥品限縮給付、發展自費項目、非醫療本業以外收益（美食街、停車場）、擴大藥價差等現象，甚至最糟的是讓醫護長期血汗，導致人力流失，衝擊醫療體系。

應編預算確保點值

「賴政府可以一次撥補台電、勞保1千億元，卻不願意撥補給醫護人員，難道是吃定醫護人員嗎？」蘇清泉則質疑，健保署想盡辦法以「嚴審」、「斷頭」方式，拉低健保點值，以台北市為例，平均健保點值剩下0.82元左右，聯合醫院被健保署「斷頭」到年終獎金都發不出來，已經引發醫護人員嚴重抗議。

因此國民黨團呼籲：

一、健保改革事關全民健康，政府應正視自身責任，而非空談承諾。

二、.衛福部必須在預算編列上作出明確的具體方案，確保健保點值提升的實現，而非僅僅以應付立法院質詢為目的。

三、政府必須重視醫護及醫療品質，立即行動，以兌現選前的改革承諾。

點值入法恐拖累財政

針對健保點值問題，民進黨幹事長吳思瑤曾回應說，行政部門已經用各種措施，如健保預算改以公務預算支出，或提出百億癌症防治基金，想方設法用各種行政作為，協助、解決醫護人員長期的辛苦及醫療院所營運問題，但絕對不是讓點值入法，一旦入法，就是健保總額制度崩潰的開始。

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健保點值 衛福部 醫護人員

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