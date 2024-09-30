健保點值要達0.95元 藍籲衛福部編足預算

國民黨團書記長林思銘今天表示，立法院上會期已通過決議，要求衛福部在2025年6月底前達到平均健保點值新台幣0.95元，但卻不見衛福部編列足夠的預算；衛福部必須編列預算作出明確方案，實現健保點值提升，而非應付立法院質詢。

國民黨立法院黨團書記長林思銘、副書記長廖偉翔、國民黨立委楊瓊瓔、王育敏、蘇清泉及張嘉郡等人，今天在立法院國民黨團召開「政府承諾健保點值每點0.95元，明顯跳票？」記者會。

林思銘指出，立法院上會期已通過決議，要求衛福部在2025年6月底前達到平均健保點值0.95元，缺口約700億元，但明年度的總預算數卻不見衛福部編列足夠的相關預算，賴政府是否有意真正推動健保改革，要打上一個大問號。

林思銘表示，賴政府無視醫護人員長期以來的職場環境艱困，政府選前說一套、選後做一套，對於提升醫護資源分配、改善醫療環境，民進黨選上後就船過水無痕，基層醫療需求和民眾健康保障一再被忽視。

林思銘指出，對於賴政府在健保政策上的失信，國民黨團要求政府應正視責任，而非空談承諾。衛福部必須在預算編列上作出明確的具體方案，確保健保點值提升的實現，而非僅以應付立法院質詢為目的。政府必須重視醫護及醫療品質，立即行動，兌現選前的改革承諾。

王育敏表示，她上會期擔任衛環委員會召委，力推健保平均點值調高到0.95元，以符合台灣醫界的期待。從審查到3次朝野協商後，民進黨立法院黨團三長最後在6月30日主決議上簽字，同意將健保點值提高到0.95元。民進黨政府在立法院做出主決議之後，就當作沒有發生過一般。

張嘉郡指出，總統賴清德選前承諾提到健保點值達1點1元，現在提到0.95元都不願意去做。張嘉郡呼籲全民做醫護後盾，若無醫護人員，民眾的健康維持堪慮。呼籲賴政府盡速編列相關預算，守護人民健康。

廖偉翔表示，衛福部為了達到健保點值0.95元，不走正道編列預算，而是用「斷頭」方式，壓低醫院健保點值，甚至進一步「攤扣」，讓醫院經營非常痛苦，直接影響病患權益，造成醫病關係緊張。呼籲賴政府不要老想鑽漏洞、走捷徑，若要擦亮「健康台灣」招牌，請依照主決議編足健保點值預算。