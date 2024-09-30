聽新聞
0:00 / 0:00
將官因「府幕僚指示」挨罵？蕭旭岑：馬任內不可能發生
賴清德總統日前與新晉任將官茶敘，傳出因有總統府幕僚指示，所以將官們在賴進場時未起立迎接，讓賴怒斥。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，民進黨一向以新聞操作或揣摩上意，較不尊重專業，這在馬政府任內不可能發生。
中華戰略學會研究員張競直言，若真有此事，絕對是綱紀廢弛的嚴重警訊，「絕不是單純軍人禮節疏失問題，而是整體指揮架構失序。」總統府幕僚並無權責，指揮在茶會現場的國軍將領要如何恭迎三軍統帥；國軍講求程序、步驟與要領，在總統蒞臨會場時，該如何恭迎，都必須遵循軍人禮儀規範。
蕭旭岑指出，他在擔任總統府副秘書長時，職司兩岸，國防與外交，但軍方行程時，絕對尊重國防部的儀節與安排，也會嚴格要求發言人，不得為新聞處理去干預軍方儀節。
蕭旭岑認為，民進黨一向以新聞操作或揣摩上意，比較不尊重專業，才會有府方幕僚不當指揮軍方安排的情況，這在馬英九總統任內是不可能發生的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言