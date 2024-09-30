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將官因「府幕僚指示」挨罵？蕭旭岑：馬任內不可能發生

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前與新晉任將官茶敘，傳出因有總統府幕僚指示，所以將官們在賴進場時未起立迎接，讓賴怒斥。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，民進黨一向以新聞操作或揣摩上意，較不尊重專業，這在馬政府任內不可能發生。

中華戰略學會研究員張競直言，若真有此事，絕對是綱紀廢弛的嚴重警訊，「絕不是單純軍人禮節疏失問題，而是整體指揮架構失序。」總統府幕僚並無權責，指揮在茶會現場的國軍將領要如何恭迎三軍統帥；國軍講求程序、步驟與要領，在總統蒞臨會場時，該如何恭迎，都必須遵循軍人禮儀規範。

蕭旭岑指出，他在擔任總統府副秘書長時，職司兩岸，國防與外交，但軍方行程時，絕對尊重國防部的儀節與安排，也會嚴格要求發言人，不得為新聞處理去干預軍方儀節。

蕭旭岑認為，民進黨一向以新聞操作或揣摩上意，比較不尊重專業，才會有府方幕僚不當指揮軍方安排的情況，這在馬英九總統任內是不可能發生的。

國軍 總統府 蕭旭岑 馬英九

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