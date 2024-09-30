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公平會4委員任期將屆 李鎂：業務不會中斷

中央社／ 台北30日電

現有7位公平會委員，其中4委員職務任期於明年1月31日屆滿，立委質詢關切如果屆時剩下3位委員，能否繼續審查重大結合案件。公平會主委李鎂今天表示，業務不會中斷，但屆時仍盼立法院同意公平會人事，以利落實執法與倡議競爭。

立法院經濟委員會今天邀請李鎂列席報告公平交易委員會業務概況，並備質詢。

Uber Eats於5月14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，引起矚目，不過交易仍須經公平會等主管機關審核。立委今天在立法院經濟委員會質詢時持續關注此案。

李鎂指出，對於各界所關注Uber Eats與foodpanda結合案，公平會已接獲本案結合申報書，因申報資料尚未齊備，目前仍在補正階段，故未正式受理。但公平會為審慎起見，已召開多場意見交流會聽取利害關係人及相關機關意見，於未來審查過程中，將綜合考量本結合案所可能產生的競爭效果後，依法審慎評估結合對整體經濟利益及限制競爭的不利益影響，於法定期限內決定。

民進黨立委李坤城質詢，關於Uber Eats送案擬併購foodpanda台灣外送事業，目前仍在資料補正階段，公平會已於5月30日要求補齊資料，目前此案是處於怎樣的法律效果。李鎂答覆，目前是在申報過程的補件程序，要求11月8日補件；如果11月8日文件齊備了，就是起算90天必須完成審議。

質詢時，李坤城指出，依據公平交易法的規定程序，結合案審理工作日為30天、最長可再延長60天。他詢問，假使90天時間到了，沒有做出審議決定，會不會等於事業得逕行結合。他並假設，如果公平會受理結合案申報後，審議未完時，現有7位公平會委員有4委員職務任期於明年1月31日屆滿，屆時剩下3位委員，能否繼續審查重大結合案件或無法繼續審下去。李鎂答覆，公平會業務不會中斷。

李坤城和李鎂的詢答結束後，立法院經濟委員會議主席、國民黨立委呂玉玲表示，公平會要負起這3個月的審查責任，不是說3個月過了之後自然核准，公平交易法第11條應看清楚。

李坤城 立法院

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