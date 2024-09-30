【重磅快評】台電劣跡斑斑 好意思漲電價、拿撥補？

電價調漲在即，立委黃國昌等人踢爆台電大林電廠使用造假防爆設備，多年來放水、包庇不肖廠商，疑有立委撐腰，台電表示若有其事會依合約處分；大林電廠歷年來「劣跡斑斑」，早有人吹哨廠內設備使用不合格配件，但情況依舊。見微知著，台電管理營運真的出了很大問題，政府動輒千億撥補，豈可因為花的是人民納稅錢就不心疼？

民眾黨立委黃國昌、張啟楷、陳昭姿等人今天上午舉行「驚爆！台電電廠罔顧職安。不防爆，還助燃，台電早知道」記者會，指台電南部施工處執行大林電廠更新改進工程，其中煤倉系統相關工程約80億元，依規定必須使用防爆配件，但竟半數以上不合格，立委還具體提列縮狀石墨、灰口鑄鐵等配件未具防火防爆功能，簡直是拿職安、工安開玩笑。

大林電廠位於高雄市小港，最初是台電為配合經濟發展、用電增加，擇定大林浦地區興建的火力發電廠，附近有中油煉油廠、中鋼及台船等公司，是全台唯一使用三種燃料的火力發電廠，可以說是我國火力發電廠的縮影，設備更新維護也相對複雜，不僅被白營立委釘上，綠委賴瑞隆也曾和台電交手過。

立委賴瑞隆8年前即踢爆大林電廠斥資560億元卻買爛設備，他拿出大林電廠一號機設備更新後照片，指新設備佈滿修補痕跡，還有工人正在修補，台電花大錢卻買有瑕疵的發電機組，但台電不退貨也未對外說明，反而企圖修補瞞騙真相，他要求行政院調查，並追究責任。台電則否認弊案，表示是台電主動發現問題，會向廠商求償。

後來，監察院也動起來，2018年三名監委針對台電辦理大林電廠更新改建計畫，認為有諸多缺失並提案糾正經濟部及台電。不過，監委並非針對賴瑞隆的爆料，而是針對審計部函報台電辦理大林電廠更新改建計畫有未盡職責、效能過低情事，監委調查後認為台電確有環評、土壤污染評估調查檢測、工程延遲，以及主發電設備工程採購未妥擬製程品質管制規範等情形，但僅給予不痛不癢的糾正。

大林電廠並未自此弊絕風清，立委黃國昌2019年就開過記者會疑大林電廠防爆器材造假，他還跑到電廠去看，並正告台電防爆接線盒廠商使用的是偽造文件，2020年更有吹哨者提供相關照片，還曾請金屬中心檢測。台電對這些過程完全清楚，結果時隔四年，不合格配件依舊在，今年大林廠還發生經理、承辦員疑藉標案灌水墊高底價，廠商得標後再朋分款項醜聞。台電不只螺絲鬆了，官箴更嚴重敗壞。

台電罔顧職安、公安，在早已知情的情況下，對火力發廠設備使用不具防火防爆功能的配件不以為意，在立委踢爆後也不當一回事，還說若檢驗確定為真，將依合約處分，難道真的要以基層員工的安全、供電穩定作賭注嗎？ 台電拿政府補助，一伸手就是千億，如果連把關、驗收都做不好，還好意思提漲價？立委要嚴格把關國庫千億撥補，也是剛好而已。