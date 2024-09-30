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總預算案遭退回惹議 徐巧芯：明年社福長照不受影響

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯指出，社福、長照明年相關預算不會受到總預算案退回影響。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯指出，社福、長照明年相關預算不會受到總預算案退回影響。圖／聯合報系資料照片

藍白聯手退回明年度中央政府總預算案，外界關注是否影響行政機關運作。國民黨立委徐巧芯指出，社福、長照相關預算不會受到影響，而且藍白是要求行政院修正總預算，並非拒審，也不會影響明年度行政機關預算。

徐巧芯今天上網路直播節目「中午來開匯」接受媒體人黃光芹專訪。徐巧芯針對總預算案表示，今年是2024年，預算在去年已經編好，現在沒人會受到影響；至於現階段要審查的是2025年度預算，但是退回總預算案不是不審，而是要求中央重新調整。

徐巧芯解釋，要退回總預算案就只能整包退回，後續凍結才是在各委員會處理。她說，退回總預算是於法有據；首先，立法院上會期三讀通過原住民保留地禁伐補償條例修正案，而且還是民進黨立委伍麗華、陳瑩提案版本，結果行政院竟然沒有編列，是把立法院當成塑膠？行政院如果以後都不執行過關法案，立委也不捍衛，這樣要立法院何用？

徐巧芯表示，第二個是立法院做出主決議，對行政院有一定約束力。包括公糧價格提高、健保點值提升至0.95等議題，三黨團皆已簽字，但是行政院卻完全沒有在明年度預算中編列，倒是瘋狂編列文宣預算。

徐巧芯指出，要求中央不要編那麼多大內宣預算，去照顧原住民、農民，提升健保點值，有何不對？醫護人員如此辛苦，賴清德總統選前也說要照顧這群人，立院三黨團都有共識，結果行政院將主決議當塑膠，完全沒有要提高健保點值，大家可以接受嗎？

徐巧芯表示，總預算案正常來說就是年底審查，現在退回是要中央重新編出新版本，修正以後再來各委員會逐一審查，況且此舉並不會影響到2025年社福、長照等相關預算。最重要的是，如果行政院將總預算送入以後，立法院隨便審查，才等於立委沒有守護好人民荷包。

健保點值 徐巧芯 行政院

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